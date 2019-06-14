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Беременная Снежана Бабкина назвала вероятную дату родов

Супруга Сергея Бабкина совсем скоро станет мамой в третий раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Снежана Бабкина беременна
Снежана Бабкина беременна
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В марте Сергей и Снежана Бабкины сообщили, что ожидают ребенка, который должен родиться в начале лета. Чуть позже Снежана Бабкина, которая скоро станет мамой в третий раз, подробнее рассказала о беременности и призналась, что уже знает приблизительную дату родов, однако оглашать ее не стала.

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А на днях Снежана Бабкина на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует у окна поезда с обнаженным животиком. Супруга музыканта написала, что до предполагаемой даты родов осталось 10 дней. Учитывая, что пост был опубликован 11 июня, Снежана Бабкина, по прогнозам, должна родить 21 июня.

"10 дней до ПДР. Были во Львове. Работа! Все МОИ очень переживали – как я доеду, не рожу ли я по дороге в поезде или во Львове, или на концерте у СБ! Врач, узнав, сказал- Бабкины! Ну вы и стрёмные! Всё отлично! Мы уже по дороге домой. Наше тело- наш компьютер! Какую программу запрограммируем- так и будет! Завтра приедем домой, в Харьков, соберём вещички, смотаемся к деткам в лагерь и поедем в Киев. Ждать... Он без меня никуда и я без него не гу-гу", – написала Снежана Бабкина.

Снежана Бабкина на 9 месяце беременности
Снежана Бабкина на 9 месяце беременности
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

К слову, ранее девушка сообщала, что рожать будет в Киеве, несмотря на то, что живет в Харькове.

Напомним, недавно беременная Снежана Бабкина показала фигуру в купальнике.

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