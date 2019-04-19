Беременная Снежана Бабкина рассказала о предстоящих родах

Супруга Сергея Бабкина планирует рожать в Киеве

Беременная Снежана Бабкина Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В начале весны стало известно, что Снежана Бабкина пребывает на седьмом месяце беременности. В ожидании ребенка супруга Сергея Бабкина продолжает вести активный образ жизни и даже занимается йогой. Ранее супруги сообщали, что малыш должен появиться на свет в начале лета, а теперь Снежана решила подробнее рассказать о беременности и предстоящих родах.

На своей странице в Instagram Снежана Бабкина призналась, что планирует рожать в Киеве, несмотря на то что живет в Харькове. Кроме того, знаменитость уже знает вероятную дату родов, однако пока не раскрывает ее.

"Есть дата родов по УЗИ, есть дата родов по приложению в телефоне. Я пользуюсь этим приложением давно, все ходы записаны. Поэтому, когда я становилась на учёт, все цифры были точны и по какой-то медицинской формуле вывели ещё одну дату родов. Эти 2 даты совпали день в день! Уже проще! Врачи советуют приехать в Киев не позже, чем за 2 недели. Но я себе не могу такого позволить, так надолго уехать из дома- дети, лысики (коты). Сейчас планирую приехать за неделю. Но ближе к дате посмотрим – по ощущению. Главное – мысленно программировать себя на желаемое. А там будет, как должно быть! Но! Не скрою – небольшое волнение на эту тему присутствует", – написала девушка.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/snezhana_babkina

К слову, пока Снежана готовится к появлению малыша, Сергей Бабкин тоже зря времени не теряет. Музыкант получил премию "Золота Жар-птиця 2019" в категории "Лучший певец".

Сегодня.Lifestyle также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019", которая состоялась 18 апреля во Дворце "Украина".

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины опубликовали архивные кадры со свадьбы.

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