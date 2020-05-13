Беременная Софи Тернер с мужем вышли из самоизоляции: новые фото супругов

Живот звезды заметно округлился

Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер беременна первенцем. Актриса пока еще не прокомментировала информацию о своем положении, но фотографам уже не первый раз удается запечатлеть округлившийся животик знаменитости.

На этот раз Софи вместе со своим супругом Джо Джонасом – участником рок-группы Jonas Brothers – вышли из самоизоляции и прогулялись по улицам Лос-Анджелеса. При этом звездная пара соблюдала все меры предосторожности – оба были в масках, очках и гуляли в нелюдном месте. Стоит отметить, что живот звезды уже заметно округлился и теперь ей будет тяжело его скрыть под одеждой.

О беременности звезды в феврале впервые сообщил инсайдер, добавив, что сами супруги эту новость держат в строгом секрете и не спешат делиться ей с общественностью.

Смотрите видео о том, как Софи Тернер вышла замуж в платье украинского дизайнера:

Напомним, что пара поженилась в июле 2019 года, хотя официально узаконила свой брак в начале мая 2019 года. Отметим, что совсем недавно 23-летняя актриса получила роль в новом сериале.

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