Беременная TARABAROVA устроила "горячие" танцы в боди

Певица порадовала поклонников забавным видео

Украинская певица TARABAROVA, которая не так давно приобрела с мужем собственное жилье, будучи беременной вторым ребенком, не устает публиковать в сети личные фото и видео. Так, артистка поделилась в своем профиле Instagram новым роликом, на котором она исполняет веселый танец.

На видео, которая Светлана (настоящее имя артистки – прим.ред.) опубликовала в Instagram, она позирует в черном боди, а в качестве аксессуаров певица выбрала крупные серьги-кольца. В начале ролика артистка делает себе макияж, а затем начинает двигаться в такт музыке.

"Это если вы вдруг пропустили мои горячие танцы", – подписала публикацию Тарабарова.

INSTAGRAM

"Самая красивая", "Круто, умничка", "После таких танцев – сразу в роддом", "Очень милая", "Какой замечательный животик", "Если быть беременной, то только такой!", "Выглядите супер, так держать!", – написали подписчики певицы в комментариях под видео.

Отметим, что Светлана впервые стала мамой в сентябре 2018 года – у артистки и ее супруга Алексея родился сын Иван. О второй беременности Тарабаровой стало известно в мае этого года.

Напомним, TARBAROVA представила макси-сингл "Крила", который записала совместно с артистом INPLUS. Волшебный сюрреалистический клип снял украинский режиссер DVIZHON.

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