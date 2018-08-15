Беременная TARABAROVA впечатлит зрителей шоу ярким 3D-шоу

В эфире покажут шоу с элементами дополненной реальности с участием певицы

TARABAROVA. Фото: канал «Украина»

Украинская певица TARABAROVA неоднократно удивляла зрителей сменой имиджа. Впрочем, Светлана готова и на неожиданные творческие эксперименты. Один из таких она согласилась создать для выступления в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" канала "Украина".

Светлана исполнит песню Тины Кароль "Намалюю тобі зорі". Как в сказке, она будет сиять на сцене праздничного шоу благодаря светодиодному костюму. По словам певицы, она всегда готова поддержать яркие творческие эксперименты.

TARABAROVA Фото: телеканал "Украина"

"Постановщик шоу Елена Коляденко предложила такую идею, и я сразу согласилась. К тому же, эта песня передает то состояние, в котором я сейчас нахожусь, и те эмоции, которые испытываю. Женщина "при надії" – это настоящее чудо. И я невероятно благодарна Тине Кароль за такую нежную песню. У платья, которое для меня создали, очень сложная конструкция – там куча всевозможных штукенций, а сзади – выключатель. Честно говоря, очень боялась забыть включить его, потому что когда я вижу такое количество людей, я пою вместе с ними. Но этот момент, когда все засияло, был просто волшебным", – рассказала TARABAROVA за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

В то же время, певица пообещала, что в телеверсии шоу 24 августа ее постановка будет еще более зрелищной.

"В эфире канала с будут еще технологии дополненной реальности. И зрители окунутся в настоящее 3D-шоу", – поделилась артистка в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 21:00 в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.

Напомним, Тина Кароль рассказала, как создавался ее хит.