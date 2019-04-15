Беременная Тина Кунаки полностью обнажилась для глянца

Девушка снялась для журнала Photo

Тина Кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

22-летняя супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки совсем скоро впервые станет мамой. Дабы запечатлеть последние месяцы беременности в красивой фотосессии Тина снялась для обложки журнала Photo. На снимке девушка позирует полностью обнаженной, прикрыв бюст руками.

Это фото Тина опубликовала на своей странице в Instagram. Во время съемки за макияж и прическу отвечал визажист Гарольд Джеймс, фотографом выступил Виктор Сантьяго.

Тина Кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Напомним, Венсан Кассель и Тина Кунаки стали встречаться в 2016 году, однако долго не афишировали свои отношения. Пара поженилась 24 августа 2018 года во французском городке Бидар, недалеко от Биаррица.

Вянваре этого года Тина и Венсан официально подтвердили, что в скором времени станут родителями. Отметим, что это будет третий ребенок для Касселя. Он воспитывает дочерей: 14-летнюю Деву и восьмилетнюю Леони от Моники Беллуччи. Для Тины малыш станет первенцем.

Ранее в сети предположили, что Тина уже родила. Такой вывод поклонники пары сделали иcходя из того, что Венсан на своей странице в Instagram поздравил любимую с Днем святого Валентина, опубликовав смайлик, напоминающий Тину.

Напомним, беременная Тина Кунаки показала округлый живот.

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