Беременность 52-летней Николь Кидман оказалась фейком

Пополнения в семье голливудской звезды пока не ожидается

Николь Кидман Фото: Getty Images

Недавно зарубежные СМИ распространили недостоверную информацию о том, что популярная актриса Николь Кидман готовится к пополнению в семье.

Не пропустите видео: Николь Кидман удивила новым лицом

По информации западного журнала Star, Николь Кидман смогла забеременеть сразу после первой процедуры ЭКО. Но, самом деле такая новость не соответствует действительности. Ко всему, на главной странице глянца была опубликована фотография звезды с громким заголовком о ее беременности.

Обложка журнала "Star"

Интернет-издание Gossip Cop, которое занимается проверкой слухов о селебрити, опровергло фейк. Официальный представитель Кидман заявил, что "эта история в Star на 100% не соответствует действительности".

Отметим, что звезда вместе со своим супругом Китом Урбаном воспитывает двух дочерей - 8-летнюю Фэйт Маргарет и 11-летнюю Сандэй Роуз. Сандэй знаменитость родила сама, а вторую девочку родила суррогатная мать. У Кидман также есть приемные дети — 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила, будучи в браке с Томом Крузом.

Напомним, Николь Кидман исполнит главную роль в новом сериале, основанном на романе Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев" ("Nine Perfect Strangers").

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram