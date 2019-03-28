Беременность Меган Маркл: роды, крестные ребенка и другие подробности

Герцогиня Сассекская предположительно родит в апреле

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Бывшая американская актриса, а ныне – супруга британского принца Гарри – Меган Маркл – одна из самых популярных и обсуждаемых персон в мире. Буквально каждый ее шаг освещается в прессе: наряды Меган, ее речи на мероприятиях, сплетни о Маркл в королевском дворце, ее отношения с Кейт Миддлтон и другими членами королевской семьи.

Не мало новостей и о будущем малыше – когда он родится, кто станет крестными родителями, предполагаемый пол первенца герцога и герцогини Сассекских.

Сегодня.Lifestyle подготовил все подробности о беременности Меган Маркл и ее будущем ребенке.

Когда родит Меган Маркл

Когда в октябре 2018 года Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, объявляющее о беременности герцогини Сассексской, они уточнили, что "ребенок родится весной 2019 года". Во время январского визита в город Биркенхед, общаясь народом, Меган уточнила, что она была на шестом месяце беременности, а собравшимся поклонникам королевской семьи на Гамильтон-сквер Меган рассказала, что она должна родить в конце апреля.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Еще один интересный факт – день рождения малыша Меган и Гарри может совпасть с днем рождения других членов королевской семьи. Весна – время королевских дней рождений. Уже есть маленький член королевской семьи, родившийся в конце апреля: принц Луи, который будет отмечать свой первый день рождения 23 апреля. День рождения Меган и ребенка Гарри может также совпасть с днем рождения его старшей кузины, принцессы Шарлотты. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма родилась 2 мая.

Малыш также может появиться на свет в день рождения своей прабабушки королевы Елизаветы II, которая родилась 21 апреля.

Пол будущего ребенка

Почти вся Британия уже давно гадает, кто же родится у Меган и Гарри – девочка или мальчик? Не так давно в сети появилось видео с вечеринки, посвященной будущему малышу. В оформлении стола и декораций преобладал розовый цвет, что натолкнуло на мысль о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут девочку.

Еще более интересными являются слухи о том, что Меган беременна двойней. И это будут девочки. Принц Гарри якобы проговорился об этом своим друзьям. Однако в беседах с поклонниками Меган и Гарри не один раз утверждали, что пол ребенка не известен даже им самим. Это будет сюрприз!

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети

Как назовут первенца

Так как большинство людей уверены, что супруги ожидают девочку, вероятное имя для нее – Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. Ее также называли королева-мать. Ранее в СМИ писали, что в случае появления девочки принц Гарри даст ей имя своей матери – леди Дианы.

Свои варианты имен предлагал отец Гарри – принц Чарльз. Об этом он сообщил на одном из мероприятий в Лондоне в прошлом году: "Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", – с улыбкой рассказал принц Чарльз.

Таким образом сын Ее Величества намекнул, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей – певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.

Меган Маркл в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Малыш подвинет королевских особ в очереди на престол

В настоящее время принц Гарри занимает шестое место на британском троне – за тремя его племянниками: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ребенок Меган и Гарри окажется седьмым в очереди на перстол.

Это означает, что принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, который в настоящее время является седьмым в очереди, будет занимать восьмое место. Его две дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, также переместятся вниз вместе с остальными наследниками.

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями Фото: Getty Images

Крестные ребенка Меган и Гарри

Ходили слухи о том, что в качестве крестных ребенка пара выбрала Кейт Миддлтон и принца Уильяма, старшего брата Гарри. Однако это невозможно. Согласно британским традициям дяди и тети уже играют определенную роль в жизни ребенка, поэтому крестные родители обычно являются друзьями родителей или дальними родственниками.

Потенциальными крестными могут стать подруги Меган – Джессика Малруни и Серена Уильямс, и друзья Гарри – Чарли Ван Штраубензи или Тома Инскип.

Напомним, в середине марта Меган Маркл ушла в декретный отпуск.

В чем обвиняют Меган Маркл – смотрите в видео ниже:

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