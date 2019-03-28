Беременность Меган Маркл: роды, крестные ребенка и другие подробности
Герцогиня Сассекская предположительно родит в апреле
Бывшая американская актриса, а ныне – супруга британского принца Гарри – Меган Маркл – одна из самых популярных и обсуждаемых персон в мире. Буквально каждый ее шаг освещается в прессе: наряды Меган, ее речи на мероприятиях, сплетни о Маркл в королевском дворце, ее отношения с Кейт Миддлтон и другими членами королевской семьи.
Не мало новостей и о будущем малыше – когда он родится, кто станет крестными родителями, предполагаемый пол первенца герцога и герцогини Сассекских.
Сегодня.Lifestyle подготовил все подробности о беременности Меган Маркл и ее будущем ребенке.
Когда родит Меган Маркл
Когда в октябре 2018 года Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, объявляющее о беременности герцогини Сассексской, они уточнили, что "ребенок родится весной 2019 года". Во время январского визита в город Биркенхед, общаясь народом, Меган уточнила, что она была на шестом месяце беременности, а собравшимся поклонникам королевской семьи на Гамильтон-сквер Меган рассказала, что она должна родить в конце апреля.
Еще один интересный факт – день рождения малыша Меган и Гарри может совпасть с днем рождения других членов королевской семьи. Весна – время королевских дней рождений. Уже есть маленький член королевской семьи, родившийся в конце апреля: принц Луи, который будет отмечать свой первый день рождения 23 апреля. День рождения Меган и ребенка Гарри может также совпасть с днем рождения его старшей кузины, принцессы Шарлотты. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма родилась 2 мая.
Малыш также может появиться на свет в день рождения своей прабабушки королевы Елизаветы II, которая родилась 21 апреля.
Пол будущего ребенка
Почти вся Британия уже давно гадает, кто же родится у Меган и Гарри – девочка или мальчик? Не так давно в сети появилось видео с вечеринки, посвященной будущему малышу. В оформлении стола и декораций преобладал розовый цвет, что натолкнуло на мысль о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут девочку.
Еще более интересными являются слухи о том, что Меган беременна двойней. И это будут девочки. Принц Гарри якобы проговорился об этом своим друзьям. Однако в беседах с поклонниками Меган и Гарри не один раз утверждали, что пол ребенка не известен даже им самим. Это будет сюрприз!
Как назовут первенца
Так как большинство людей уверены, что супруги ожидают девочку, вероятное имя для нее – Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. Ее также называли королева-мать. Ранее в СМИ писали, что в случае появления девочки принц Гарри даст ей имя своей матери – леди Дианы.
Свои варианты имен предлагал отец Гарри – принц Чарльз. Об этом он сообщил на одном из мероприятий в Лондоне в прошлом году: "Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", – с улыбкой рассказал принц Чарльз.
Таким образом сын Ее Величества намекнул, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей – певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.
Малыш подвинет королевских особ в очереди на престол
В настоящее время принц Гарри занимает шестое место на британском троне – за тремя его племянниками: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ребенок Меган и Гарри окажется седьмым в очереди на перстол.
Это означает, что принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, который в настоящее время является седьмым в очереди, будет занимать восьмое место. Его две дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, также переместятся вниз вместе с остальными наследниками.
Крестные ребенка Меган и Гарри
Ходили слухи о том, что в качестве крестных ребенка пара выбрала Кейт Миддлтон и принца Уильяма, старшего брата Гарри. Однако это невозможно. Согласно британским традициям дяди и тети уже играют определенную роль в жизни ребенка, поэтому крестные родители обычно являются друзьями родителей или дальними родственниками.
Потенциальными крестными могут стать подруги Меган – Джессика Малруни и Серена Уильямс, и друзья Гарри – Чарли Ван Штраубензи или Тома Инскип.
Напомним, в середине марта Меган Маркл ушла в декретный отпуск.
В чем обвиняют Меган Маркл – смотрите в видео ниже:
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