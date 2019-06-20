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Беременную Блейк Лайвли заметили на прогулке с округлившимся животиком: фото

Звездные родители прогулялись по Нью-Йорку с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:09
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

Совсем недавно одна из самых ярких актерских семей Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявили, что они в третий раз станут родителями. А теперь фотографам удалось запечатлеть актрису с круглым животиком на прогулке в Нью-Йорке. 

 Миранда Керр беременна в третий раз. Детали в сюжете:

Счастливая пара вместе с дочками – четырехлетней Джеймс и двухлетней Инес – прогуливались по Нью-Йорку. Звездное семейство заметили, когда Рейнольдс толкал двойную коляску по тротуару. Платье в стиле бохо подчеркнуло уже достаточно заметный живот. 

Беременная Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Беременная Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Фото: Getty Images

Свой обыденный аутфит голливудская знаменитость завершила панамкой, джинсовой курткой и кроссовками Alexander McQueen.  

Напомним, как известно, Райан Рейнольдс любит пошутить о своей жене и семейной жизни. В очередной раз он горячо пошутил насчет их личной жизни с Блейк Лайвли на шоу "Эллен Дедженерес". Но супруга также не остается в долгу перед ним. 

За несколько дней до годовщины свадьбы Блейк Лайвли оставила комментарий под одной из фотографий пользователя в Instagram, в котором с намеком рассказала об играх в постели с Рейнольдсом. На фотографии был изображен грузовик, на котором красовался ее любимый мужчина из рекламной кампании для алкогольной марки.

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