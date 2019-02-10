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"Берлинале 2019": что говорят об украинском фильме на кинофестивале

Эксклюзивные комментарии для "Сегодня" с кинофестиваля "Берлинале"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Украинский фильм "Гарет Джон" представляют на "Берлинале 2019" Кадр из видео
Украинский фильм "Гарет Джон" представляют на "Берлинале 2019" Кадр из видео

В Германии стартовал 69-й Берлинский международный кинофестиваль – "Берлинале 2019". Украину в этом году представляет лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Всего в конкурсе 17 фильмов. 

Эксклюзивные материалы с кинофестиваля "Берлинале 2019" смотрите в новостях "Сегодня". На месте события работает наш корреспондент Алла Чиж. Она пообщалась с продюсером фильма "Гарет Джонс" Егором Олесовым. 

"Лента снята по идее американской журналистки, которая работала со многими изданиями. В 2015 году она приехала в Украину искать режиссера. Проект нас заинтересовал, ведь история Гарета может вдохновить. Режиссером картины выступила Агнешка Холланд. Съемки проходили в Украине, Польше и Шотландии. В Харькове, например, снимали Москву", – рассказал эксклюзивно для "Сегодня" Егор Олесов.

Также наш корреспондент пообщалась с главой Госкино Филиппом Ильенко.

"Это большое достижение, что такая история рассказывается таким режиссером и презентуется здесь на "Берлинале". Это достижение не только с точки зрения каких-то критериев это очень важно для нас всех сегодня. Это событие, значение которого выходит далеко за пределы кинематографического контекста, это вообще знаковое событие для всей Украины, не только для украинского кино", – отметил Ильенко.

Постер фильма "Гарет Джонс"

По его словам, украинское кино возрождается, становится заметным на международном уровне. "Самое главное украинское кино возвращает себе украинского зрителя. Это самое главное достижение", – добавил глава Госкино.

Отметим, что в основу киноленты взята реальная история журналиста Гарета Джонса, который первый из всех представителей западных СМИ рассказал о Голодоморе в Украине в 1930-х годах. В 1933 году мужчина отправился в СССР, а затем намеревался рассказать всему миру о сталинском режиме и его преступлениях. Однако на Западе решили не брать во внимание его рассказы, ведь неудобная для них правда была им не нужна.

Материал, который Гарет Джонс написал во время путешествия по Украине, впоследствии вдохновил Оруэлла на роман, который стал культовым, "Скотный двор". В главных ролях снимались Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул и Кеннет Кренем. Также в киноленте также сыграли украинские знаменитости Яков Ткаченко и Олег Драч.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года во всех кинотеатрах Украины. Через год после премьеры на телевидении. Фильм покажет телеканал "Украина".

Напомним, в здании театра на Потсдамской площади в Берлине собрались знаменитости, которые в течение недели будут соревноваться за право обладания статуэтками золотых и серебряных медведей. На красной дорожке фестиваля появились Тони Гаррн, Жюльет Бинош, Зои Казан, Энди Макдауэлл, Эмилия Шюле и многие другие.

Смотрите видео о "Берлинале 2019":

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Берлинале фильм кинофестиваль Гарет Джонс
Источник: Сегодня
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