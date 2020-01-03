"Берлинале 2020": Хелен Миррен получит почетную награду кинофестиваля
Организаторы Берлинале начинают делится деталями юбилейного фестиваля
Известная актриса Хелен Миррен, которая дала интервью "Сегодня", получит почетного Золотого медведя за карьерные достижения.
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Организаторы Берлинале начинают делится деталями юбилейного, 70-го фестиваля. В частности, на сайте Берлинского кинофестиваля назвали фильмы, которые примут участие в мероприятии.
Так, "Пиноккио" итальянского режиссера Маттео Гарроне покажут вне конкурса, на специальной гала-премьере. Триллер из США "Ассистентка" дебютантки Китти Грин попал в секцию "Панорама", где собраны фильмы со всего мира.
Также в "Панораме" покажут документальный проект канала HBO "Добро пожаловать в Чечню". Постановщик Дэвид Франс длительное время наблюдал за ЛГБТ-активистами, пытающимися помочь пострадавшим от рук властей молодым чеченцам.
Кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта 2020 года.
Напомним, актриса Хелен Миррен всегда выглядит стильно. В последнее время звезда стала активным блогером, поэтому активно публикует новые снимки.
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