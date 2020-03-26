Беспорядок, транжирство и популярность: Потап, Дантес и другие знаменитости признались, что их бесит в женах

Звездные мужчины рассказали, что им не нравится в поведении избранниц

Настя Каменских, Надя Дорофеева, Ольга Сумская... Кажется, быть рядом с красотками украинского шоу-бизнеса мечтает едва ли не каждый мужчина. Однако идеальных отношений не бывает, и их мужья в программе "Зiрковий шлях" на телеканале "Украина" признались, как эти девушки умеют щекотать нервы.

Звездные мужчины рассказали, что их бесит в женах Фото: Instagram.com

Деньги

Александр Стоянов

И начнем с мужчин, которые жалуются на транжирство своих жен. Разбрасываться деньгами любит прима-балерина Екатерина Кухар.

"Катя транжирка. Она падкая очень на ювелирные украшения на одежду", – говорит Александр Стоянов.

Виталий Борисюк

А вот народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно выпустила собственную коллекцию платьев, призналась, что Виталий Борисюк шокирован ее бешеными затратами на дорогие ткани: "У меня дома восемь мешков тканей, раритетных. Сегодня они бесценны. Как Виталик ругает меня: "Что ты, как Плюшкин, собираешь те ткани?".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

Анатолий Анатолич

А вот ведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича раздражало, что его жена Юла безбожно тратила деньги на строительные материалы при ремонте.

"Говорю – слушай, я не понимаю, куда деньги деваются?". И это жена, и она прям тратит, тратит на это. Я понимаю, что это для нас, но я бы, например, где-то меньше потратил. Я сказал бы: "А давай дешевле купим что-то". Говорит: "Нет, надо так сделать". Я говорю: "Ну, ок, хорошо, что делать. И я ищу деньги", – рассказал шоумен.

Смотрите видео и узнайте подробнее, что раздражает известных мужей в их женах:

Кухня

Владимир Дантес

Еще чаще звездные жены испытывают терпение своих мужчин в быту. Владимир Дантес жалуется, что Надя Дорофеева почти никогда не готовит.

"Иногда бывает, что я начинаю бузить, что могла бы че-то... Я хочу завтрак, вот, например, ребятам готовят, а ты мне не готовишь, говорю, что это такое, должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню спокойно и готовлю себе есть и ей", – с юмором рассказывает Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Арсен Мирзоян

А вот Арсена Мирзояна раздражает, когда Тоня Матвиенко "ворует" еду прямо со сковородки: "Ну, когда я уже что-то готовлю, уже перекладываю, она: "Ой, ну ты уже приготовил". Из-под руки или из-под ножа начинает оп-оп. Так я говорю: "Все, подожди, я поставлю на стол. Такого не люблю я".

Андрей Дебрин

Актер программы "Реальная мистика" Андрей Дебрин не любит, когда жена просит подменить ее на кухне: "Мы поссорились, потому что она делала драники. И этой теркой сбила себе пальцы. А у меня на следующий день съемки. Говорю: "Ну я не могу сейчас тереть картофель, потому что если я себе поздираю, куда мне с этими пальцами, я не могу". Все, мы на этом поссорились".

Беспорядок

Алексей Бондарь

В это трудно поверить, но женщины могут устраивать гораздо больший беспорядок в доме, чем мужчины. В этом не стесняется признаться певица Светлана Тарабарова: "Это я разбрасываю вещи. Я и Иван. Алексей – единственный в нашей семье, кто не разбрасывает вещи".

Роман Дуда

Певица Вера Кекелия тоже признает, что ее муж опрятнее ее: "У Ромы просто гипер вот такое есть желание, чтобы было чисто в квартире, вот прям чересчур, правда. И он говорит, что вот я разбрасываю вещи, а он их собирает. Вот это его раздражает. Я, правда, очень часто впопыхах собираюсь и могу оставить плойку... и он приходит домой, злится, очень злится".

Тимур Мирошниченко

Несобранность жены раздражает и ведущего "Зіркового шляху" Тимура Мирошниченко.

"Его 100% раздражает то, что я не очень аккуратна в быту. Я не люблю раскладывать вещи по своим местам и я всегда бегаю по квартире и все ищу. Когда я собираюсь с ребенком, это у меня: где шапка, кто видел шапку? Тим, наоборот, на 100% организован", – рассказывает супруга шоумена Инна.

Инна и Тимур Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Популярность

Аслан Ахмадов

Мужа певицы Ирины Билык раздражает любовь других мужчин.

"У меня муж азербайджанец, Аслан Ахмадов. Азербайджанцев, я заметила, раздражает только одно – когда рядом со мной находятся хорошие, красивые мужчины. Просто я знаю, он может улыбаться, бывает за кулисами ко мне подходят. Но все они меня целуют в щечку. Это мои друзья из разных групп. Различные музыканты. Но дома он: "А кто это, а кто был?".

Ирина Билык и Аслан Ахмадов Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Потап

Алексей тоже напрягается, когда Настя целуется с другими мужчинами: "Например, не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы, мне очень немного этот...".

Но как бы женщины не испытывали терпение своих любимых, им все сходит с рук, ведь мужчины сами признаются – без них жизнь была бы лишена смысла.

"Настя – классная хозяйка. Она классная во всем. Она классно готовит, она классная любовница, она очень верный друг", – делится Потап.

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