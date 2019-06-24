BET Awards 2019: кто стал лучшей R&B-певицей
Бейонсе удостоилась почетного звания
23 июня в Лос-Анджелесе прошло важное мероприятие в мире музыки – вручение наград BET Awards 2019. На красной дорожке торжества дефилировали самые известные R&B-исполнители, артисты и даже спортсмены. Свою награду получила и Бейонсе – она была признана лучшей R&B-певицей.
Смотрите видео о скандале в семье Бейонсе:
Премия BET Awards была основана американским телеканалом Black Entertainment Television в 2001 году и ежегодно проводиться в США. На вручении премий традиционно собралось много селебрити, артистов, спортсменов и других.
Список победителей BET Awards 2019:
- Лучший женский R&B/поп-исполнитель – Бейонсе
- Лучший мужской R&B/поп-исполнитель – Бруно Марс
- Лучшая группа – Migos
- Лучшая коллаборация – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"
- Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: смотрите видео
- Лучший мужской хип-хоп-исполнитель – Nipsey Hussle
- Лучший женский хип-хоп-исполнитель – Cardi B
- Лучший клип года – Childish Gambino "This Is America"
- Childish Gambino – This Is America: смотрите видео
- Лучший клипмейкер – Karena Evans
- Лучший новый артист – Lil Baby
- Лучший альбом года – Карди Би "Invasion of Privacy"
- Лучшая актриса – Реджина Кинг
- Лучший актер – Michael B. Jordan
- Лучшая молодая звезда – Marsai Martin
- Лучший фильм – " Черный куклуксклановец"
- Лучшая спортсменка – Серена Уильямс
- Лучший спортсмен – Стивен Карри
Напомним, до этого Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Согласно данным издания, в ТОП-5 вошли самые популярные артисты Америки и Канады - Джей Зи, Dr. Dre, Дидди, Канье Уэст и Дрейк. Состояние семьи Бейонсе оценивают в 1,4 миллиарда долларов.
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