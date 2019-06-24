Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

BET Awards 2019: кто стал лучшей R&B-певицей

Бейонсе удостоилась почетного звания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Бейонсе и Джей-Зи
Бейонсе и Джей-Зи
Фото: Getty Images

23 июня в Лос-Анджелесе прошло важное мероприятие в мире музыки – вручение наград BET Awards 2019. На красной дорожке торжества дефилировали самые известные R&B-исполнители, артисты и даже спортсмены. Свою награду получила и Бейонсе – она была признана лучшей R&B-певицей.

Смотрите видео о скандале в семье Бейонсе:

Премия BET Awards была основана американским телеканалом Black Entertainment Television в 2001 году и ежегодно проводиться в США. На вручении премий традиционно собралось много селебрити, артистов, спортсменов и других.

Список победителей BET Awards 2019:

  • Лучший женский R&B/поп-исполнитель – Бейонсе
  • Лучший мужской R&B/поп-исполнитель – Бруно Марс
  • Лучшая группа – Migos
  • Лучшая коллаборация – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"
  • Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: смотрите видео
  • Лучший мужской хип-хоп-исполнитель – Nipsey Hussle
  • Лучший женский хип-хоп-исполнитель – Cardi B
  • Лучший клип года – Childish Gambino "This Is America"
  • Childish Gambino – This Is America: смотрите видео
  • Лучший клипмейкер – Karena Evans
  • Лучший новый артист – Lil Baby
  • Лучший альбом года – Карди Би "Invasion of Privacy"
  • Лучшая актриса – Реджина Кинг
  • Лучший актер – Michael B. Jordan
  • Лучшая молодая звезда – Marsai Martin
  • Лучший фильм – " Черный куклуксклановец"
  • Лучшая спортсменка – Серена Уильямс
  • Лучший спортсмен – Стивен Карри

Напомним, до этого Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Согласно данным издания, в ТОП-5 вошли самые популярные артисты Америки и Канады - Джей Зи, Dr. Dre, Дидди, Канье Уэст и Дрейк. Состояние семьи Бейонсе оценивают в 1,4 миллиарда долларов.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бейонсе удивила поклонников новым образом Перестало биться сердце: Бейонсе шокировала историей о второй беременности Закулисье, танцы и песни: трейлер фильма о Бейонсе стал хитом сети Безупречный белый образ: новый выход Бейонсе в соблазнительном боди
шоу-бизнес бейонсе певица R&B награда
Реклама

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко
Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": чьи жены победили по красоте
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь