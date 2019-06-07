Бейонсе приревновала супруга и стала мемом в сети

Певица приревновала своего мужа, а видео ее реакции разлетелось по сети

Бейонсе и Джей Зи Фото: instagram.com/beyonce

Известная певица Бейонсе, которая недавно рассказала о второй беременности, вместе с мужем Джей Зи посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния. Возле знаменитой американской артистки сидела незнакомка, которая заговорила с рэпером. Из-за этой ситуации ревнивая реакция Бейонсе быстро превратилась в мем в социальных сетях.

Смотрите видео о том, что Бейонсе обвиняют в фотошопе:

А получилось все очень забавно: рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Джей Зи.

Бейонсе, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на женщину и мужа. После их разговора певица показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку.

Читайте также Бейонсе показала редкое фото своих младших детей в Индии

"Клянусь, Бейонсе выглядит так, словно она собирается вцепиться в эту девушку", – написал один из пользователей в Twitter.

Напомним, рэпер Джей Зи (Jay Z) стал первым рэпером, состояние которого достигло одного миллиарда долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram