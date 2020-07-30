Без фотошопа: модель размера "плюс" Эшли Грэм показала фигуру в бикини после родов: фото

Модель принципиально отказалась от ретуши снимков

Знаменитая американская модель размера "плюс" Эшли Грэм, которая в январе этого года впервые стала мамой, показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов.

Уже через шесть месяцев после рождения сына Исаака Эшли приступила к работе. Модель снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников, над разработкой которой она трудилась совместно с брендом Swimsuits For All.

Фотосессия для бренда прошла в доме самой модели в Небраске. Фотографом выступил ее супруг, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин. Эшли попросила не ретушировать ее снимки – это принципиальная позиция модели. Таким образом Грэм хочет показать, что тело женщин после родов остается прекрасным в любом случае.

Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

"Меня всегда спрашивают: что отретушировать, что убрать. А я отвечаю: "Ничего". Я хочу, чтобы все видели меня настоящую. Ведь у каждого есть своя история. Да, я набрала после родов лишний вес, у меня есть растяжки, и мне приходилось привыкать к новому телу. Но сейчас я осознала, что выгляжу хорошо, я чувствую себя хорошо. И это мое новое тело молодой мамы", – рассказала Грэм в интервью People.

Эшли Грэм родила первенца – смотрите видео:

Ранее модель рlus-size Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото во время родов.

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