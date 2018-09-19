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Без красной помады и с сияющей улыбкой: Тина Кароль предстала в нежном образе

Поклонники певицы давно ее такой не видели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41
Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Украинская популярная певица Тина Кароль, которая показала трогательные фото с сыном Вениамином, предстала в новом нежном образе. Отметим, что звезда любит красную помаду и неординарные наряды, поэтому такой образ вызвал у поклонников бурю интереса и комментариев.

На странице звезды в Instagram появились солнечные фото с артисткой, на которых она выглядит очень женственной и манящей. Пользователи сети отметили, что на фото от певицы веет "воздухом, жизнью и свободой". На Тине надет легкий сарафан, который выгодно подчеркнул ее формы.

"Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?" – интригующе пописала снимок Тина.

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Тина Кароль
Фото:Instagram/tina_karol

"Тина, ваша улыбка для меня как наркотик", "Ну наконец-то!!!!! Не красная помада. Терпеть вы и воздух, и жизнь и свобода", Какая улыбка! Пусть она никогда не сходит с вашего лица", "Такая тёплая", Как всегда прекрасна и безупречна!!!", "Боже, Тина, ты божественна", – восторженно прокомментировали снимки подписчики.

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Тина Кароль
Фото:Instagram/tina_karol

Напомним, Тина Кароль восхитила невероятным образом в цвете металлик.

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Источник: "Сегодня"
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