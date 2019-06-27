Без Меган и Гарри: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми влиятельными людьми Великобритании

Герцоги Кебриджские оказались на первой строчке рейтинга издания Tatler

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В новом номере издания Tatler появился список самых влиятельных людей, среди которых оказались деятели искусства, представители мира моды, а также члены королевской семьи. В первую пятерку, как оказалось, не вошли Меган Маркл и принц Гарри, на которых разгневаны британцы. Хоть героцогине Сассекской и предложили стать приглашенным редактором местного Vogue, однако Кейт Миддлтон пользуется большей влиятельности, чем новоиспеченная герцогиня.

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Самыми значимыми персонами 2019 года стали принц Уильям и Кейт Миддлтон. На второй строчке расположился звезда "Лютера" Идрис Эльба вместе с третьей женой Сабриной.

Третье место заняли внук нефтяного магната Джозеф Гетти и его жена Сабина. На четвертой строчке расположилась дочь Дэвида и Виктории Бекхэм – Харпер. Благодаря звездным родителям за жизнью семилетней девочки наблюдают миллионы людей, а модные дома приглашают ее с семьей на различные показы.

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Пятерку лидеров замыкает автор книги о полезной пище Лорали Астор с супругом Хоном Уиллом. Также в список самых влиятельных людей вошли комик Джек Уайтхолл, дизайнер Стелла МакКартни, музыкант Мик Джаггер, семейство Делевинь и не только. Герцоги Сассекские не попали даже в первую десятку.

Напомним, королева Британии Елизавета II передала герцогине Кейт Миддлтон свои полномочия. Теперь супруга принца Уильяма официально назначена патроном Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году.

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