Без Меган: принц Гарри и Кейт Миддлтон удивили совместным выходом

Меган Маркл не смогла присутствовать, ведь она на девятом месяце беременности

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: AFP

Неожиданно для поклонников королевской семьи принц Гарри и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, третьему ребенку которой исполнился годик, посетили торжественную поминальную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня АНЗАК (день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в войнах).

Кейт Миддлтон и принц Гарри Фото: AFP

Меган Маркл не была на этом мероприятии, так как уже на девятом месяце беременности. Об этом сообщает издание Daily Mail. Для этого выхода Кейт надела яркое пальто голубого цвета от Catherine Walker и шляпу Rosie Olivia в тон.

Кейт Миддлтон и принц Гарри Фото: AFP

В это время муж Кейт Миддлтон принц Уильям находился в Новой Зеландии, где встретился с пострадавшими во время смертельной стрельбы в мечети города Крайстчерч. Внук Елизаветы II пообщался с 5-летней девочкой, которая выжила в жутком теракте. Ребенок спросил Уильяма, есть ли у него дочь, на что принц ответил: "Да, ее зовут Шарлотта. Она примерно твоего возраста".

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл разозлили журналистов и фотографов своим заявлением и поведением. Стоит отметить, что принц Гарри неожиданно для всех продемонстрировал свой талант. Как выяснилось, в свободное время герцог Сассекский занимается фотосъемкой.

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