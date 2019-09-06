Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без Меладзе: Альбина Джанабаева приняла важное решение

Российская певица отказалась от продюсерства Константина Меладзе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица и экс-участница группа "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая недавно показала сына от Валерия Меладзе, после пятнадцати лет сотрудничества с продюсером Константином Меладзе приняла важное решение – расторгнуть с ним контракт.

Смотрите видео: как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят отпуск

О своем важном решении супруга Валерия Меладзе рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Артистка отметила, что именно Константин проложил ей дорогу в мир шоу-бизнеса, и она ему за это очень благодарна. По ее словам, сольную карьеру без попечительства Константина она уже ведет с февраля 2018 года.

INSTAGRAM (@albinadzhanabaeva)

"Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг другими авторами, найти единомышленников и свою команду, а главное — узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю!", — рассказала 40-летняя звезда.

Стоит отметить, что пока ее супруг и певец Валерий Меладзе никаких комментариев касательно решения Альбины не давал. Многие подписчики пожелали Джанабаевой удачи и пожелали достичь новых высот в певческой карьере.

Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

Кроме того, стало известно, что старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем. Инга ушла от избранника спустя два года после свадьбы и тяжело переживает развод. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике В сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой "Отвалите от нашей семьи": Меладзе резко ответил хейтерам Джанабаевой
шоу-бизнес певица Альбина Джанабаева Константин Меладзе Валерий Меладзе
Реклама

Новости партнеров

Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь
Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Новости партнеров

Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Армія США озброюється новими технологіями
Армія США озброюється новими технологіями
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека