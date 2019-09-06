Без Меладзе: Альбина Джанабаева приняла важное решение

Российская певица отказалась от продюсерства Константина Меладзе

Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица и экс-участница группа "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая недавно показала сына от Валерия Меладзе, после пятнадцати лет сотрудничества с продюсером Константином Меладзе приняла важное решение – расторгнуть с ним контракт.

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О своем важном решении супруга Валерия Меладзе рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Артистка отметила, что именно Константин проложил ей дорогу в мир шоу-бизнеса, и она ему за это очень благодарна. По ее словам, сольную карьеру без попечительства Константина она уже ведет с февраля 2018 года.

6 Сен 2019 в 12:29 PDT INSTAGRAM (@albinadzhanabaeva)

"Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг другими авторами, найти единомышленников и свою команду, а главное — узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю!", — рассказала 40-летняя звезда.

Стоит отметить, что пока ее супруг и певец Валерий Меладзе никаких комментариев касательно решения Альбины не давал. Многие подписчики пожелали Джанабаевой удачи и пожелали достичь новых высот в певческой карьере.

Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

Кроме того, стало известно, что старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем. Инга ушла от избранника спустя два года после свадьбы и тяжело переживает развод.

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