Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без родителей: погибшую на Бали 18-летнюю Настю Тропицель кремировали

Сегодня, 12:47

Прах блогера развеют по острову

Сегодня, 25 июня, в 15.00 по местному времени на острове Бали кремировали российского блогера Анастасию Тропицель. Напомним, что 21 июня девушка попала в ДТП на своем мотоцикле. Она не справилась с управлением и от полученных травм скончалась на месте.

Блогер Анастасия Тропицель
Блогер Анастасия Тропицель
Фото: instagram.com/nastyatropi

Девушка перед смертью говорила о том, что не хотела бы, чтобы ее тело лежало в земле. Поэтому родители приняли решение кремировать 18-летнюю дочь.По словам отца Андрея, часть праха Тропицель развеют на острове, а часть – отвезут в Санкт-Петербург, где со всеми почестями захоронят. Из-за ситуации с пандемией добраться на Бали было практически невозможно в столь короткие сроки, поэтому родители Анастасии так и не смогли приехать из России на прощание с дочерью.

Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором
Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором
Фото: instagram.com/viktoradjan

"Мне очень тяжело сейчас. Мы даже не можем к ней поехать и проводить ее в последний путь, так как закрыты границы", – написала мама девушки Ксения у себя в Instagram.

Попрощаться с Анастасией пришли ее друзья-блогеры, которые сейчас находятся на Бали. В Instastories блогеры Анастасия Лебедева и ее супруг Андрей, у которых на Бали жила Анастасия, опубликовали снимок с подписью "Все закончилось". Отметим, что отец погибшей обратился ко всем с просьбой не снимать на камеру церемонию прощания с его дочерью.

Отметим, что россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей. За 4 месяца до смерти девушке исполнилось 18 лет. В 15 лет она заработала свой первый миллион.

Читайте также:
Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

Недавно ее парень, который был на месте трагедии, прокомментировал смерть Анастасии Тропицель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон 18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина В России погиб известный блогер из Днепра: подробности и фото
смерть шоу-бизнес похороны блогер Анастасия Тропицель
Реклама

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Лиза Галкина с овладела искусством карате и села на шпагат
Лиза Галкина с овладела искусством карате и села на шпагат
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово

Популярные статьи

Сегодня, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Вчера, 19:04Техно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

Вчера, 16:09Шоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

Вчера, 11:10Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Вчера, 10:44Техно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

Вчера, 10:10Wellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

Вчера, 09:15Food

Как приготовить классический соус бешамель

Вчера, 06:55Fun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

23 июняFun

Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

23 июняАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

23 июняWellness

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

23 июняШоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

23 июняFood

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

22 июняШоу-бизнес

18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

22 июняШоу-бизнес

"Его уже не спасут": молодая жена Виктора Павлика рассказала, как лечила певца от зависимости

Новости партнеров

Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона:
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
Балан показал первое фото в костюме: женится на Кароль?
Балан показал первое фото в костюме: женится на Кароль?
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Победительница шоу Холостяк 10 пышно отпраздновала день рождения
Победительница шоу Холостяк 10 пышно отпраздновала день рождения
Буженина от Эктора Хименес-Браво
Буженина от Эктора Хименес-Браво

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять