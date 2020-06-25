Без родителей: погибшую на Бали 18-летнюю Настю Тропицель кремировали

Прах блогера развеют по острову

Сегодня, 25 июня, в 15.00 по местному времени на острове Бали кремировали российского блогера Анастасию Тропицель. Напомним, что 21 июня девушка попала в ДТП на своем мотоцикле. Она не справилась с управлением и от полученных травм скончалась на месте.

Блогер Анастасия Тропицель Фото: instagram.com/nastyatropi

Девушка перед смертью говорила о том, что не хотела бы, чтобы ее тело лежало в земле. Поэтому родители приняли решение кремировать 18-летнюю дочь.По словам отца Андрея, часть праха Тропицель развеют на острове, а часть – отвезут в Санкт-Петербург, где со всеми почестями захоронят. Из-за ситуации с пандемией добраться на Бали было практически невозможно в столь короткие сроки, поэтому родители Анастасии так и не смогли приехать из России на прощание с дочерью.

Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором Фото: instagram.com/viktoradjan

"Мне очень тяжело сейчас. Мы даже не можем к ней поехать и проводить ее в последний путь, так как закрыты границы", – написала мама девушки Ксения у себя в Instagram.

Попрощаться с Анастасией пришли ее друзья-блогеры, которые сейчас находятся на Бали. В Instastories блогеры Анастасия Лебедева и ее супруг Андрей, у которых на Бали жила Анастасия, опубликовали снимок с подписью "Все закончилось". Отметим, что отец погибшей обратился ко всем с просьбой не снимать на камеру церемонию прощания с его дочерью.

Отметим, что россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей. За 4 месяца до смерти девушке исполнилось 18 лет. В 15 лет она заработала свой первый миллион.

Недавно ее парень, который был на месте трагедии, прокомментировал смерть Анастасии Тропицель.

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