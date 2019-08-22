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"Без тебе": Любовь Успенская представит песню на украинском языке

Певица призналась, что записала дуэт со своим другом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32

65-летняя певица Любовь Успенская, которая даст юбилейный концерт в Киеве, споет на украинском языке. Об этом артистка рассказала во время визита на фестиваль "Лайма Рандеву" в Юрмале.

По словам певицы, она все так же помнит украинский язык. Отметим, что Любовь Успенская родилась в Киеве.

"Все думают, что я забыла украинский язык, а я готовлю дуэт с моим другом, которого я прячу сейчас у себя дома. Не показываю, потому что он слишком красивый. Мы спели, записали песню на украинском языке. Он автор этой песни. "Без тебе" называется", – призналась Любовь Успенская.

Отметим, уже этой осенью Любовь Успенская поедет в тур по городам нашей страны. Но больше всего исполнительницу радует, что она наконец посетит свой родной город – Киев.

Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я поеду в Киев, на родину, где я родилась. Я 8 лет не была в Украине. Надеюсь, что публика немножко скучает за мной. Поэтому я с удовольствием жду этого момента", – говорит Успенская.

Ранее мы также писали, что 65-летняя Любовь Успенская намерена стать мамой во второй раз.

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