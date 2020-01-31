"Безобразное фото": фигуру Насти Каменских в бикини раскритиковали

Певица публикует фото из отпуска

Певица Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских провела новогодние праздники в Мексике со своим мужем Потапом, который сделал для звездной супруги множество пляжных снимков. Манящими фото артистка с удовольствием делится со своими подписчиками.

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Несмотря на то, что звездная чета уже вернулась из Мексики, Настя Каменских продолжает публиковать фото с отдыха. Так, певица поделилась фото, на котором позирует с уже знакомой прической – крупными африканскими косичками, в черном бикини. "Настроение дня: скучаю по лету", – подписала манящий кадр Настя Каменских.

Певица Настя Каменских в бикини Фото: instagram.com/kamenskux

Несмотря на подтянутую фигуру певицы, многие подписчики раскритиковали формы Насти Каменских. Некоторые посоветовали звезде выбирать другой ракурс: "Очень безобразное фото", "Ракурс не тот", "Неудачное фото", "Пляжные фотки все время с какого-то странного ракурса... Ноги кажутся объемными слишком", – пишут они.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских появилась в мексиканском Playboy.

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