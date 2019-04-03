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Безумный фанат ворвался в дом известной певицы

Ранее этот же поклонник уже проникал в жилище артистки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

У знаменитой американской певицы Тейлор Свифт много поклонников. И если одни просто любят ее творчество, делают ей подарки на концертах и поют ее песни, то другие – вламываются в жилье артистки. Так, отчаянный фанат певицы забрался к ней в квартиру на Манхэттене, сообщает издание Page Six.

23-летний Роджер Альварадо по лестнице забрался на здание и разбил стеклянную дверь дома Тейлор кирпичом, таким образом нанеся ущерб на сумму 4000 долларов.

Обвиняемый был замечен на камерах видеонаблюдения, когда он снимал лестницу с близлежащей строительной площадки, взбирался по стене здания и проходил через внутренний дворик соседа Свифт, который пожаловался на взломщика. 

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift

Сотрудники службы безопасности Свифт в Нэшвилле заметили нарушение на камерах наблюдения и предупредили нью-йоркскую службу безопасности, которая позвонила в 911. Полиция ответила в течение нескольких минут и обнаружила Альварадо одного во внутреннем дворике. Поп-звезды не было дома.

Позже, в одном из комментариев прессе, Альварадо признался, что "не жалеет о содеянном".

Отметим, что инцидент произошел всего через месяц после того, как Альварадо освободился после шести месяцев тюремного заключения, ведь ранее безумный поклонник уже врывался в жилище Тейлор Свифт. В прошлый раз он принял душ, свернулся калачиком на кровати и вздремнул. Парень должен явиться в Верховный суд Манхэттена 14 апреля для вынесения приговора.

Напомним, ненормальный поклонник преследовал певицу Кайли Миноуг в Лондоне.

Ранее отчаянная фанатка набросилась на Макса Барских.

Почему поклонники опозорили Земфиру, смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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