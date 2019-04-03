Безумный фанат ворвался в дом известной певицы
Ранее этот же поклонник уже проникал в жилище артистки
У знаменитой американской певицы Тейлор Свифт много поклонников. И если одни просто любят ее творчество, делают ей подарки на концертах и поют ее песни, то другие – вламываются в жилье артистки. Так, отчаянный фанат певицы забрался к ней в квартиру на Манхэттене, сообщает издание Page Six.
23-летний Роджер Альварадо по лестнице забрался на здание и разбил стеклянную дверь дома Тейлор кирпичом, таким образом нанеся ущерб на сумму 4000 долларов.
Обвиняемый был замечен на камерах видеонаблюдения, когда он снимал лестницу с близлежащей строительной площадки, взбирался по стене здания и проходил через внутренний дворик соседа Свифт, который пожаловался на взломщика.
Сотрудники службы безопасности Свифт в Нэшвилле заметили нарушение на камерах наблюдения и предупредили нью-йоркскую службу безопасности, которая позвонила в 911. Полиция ответила в течение нескольких минут и обнаружила Альварадо одного во внутреннем дворике. Поп-звезды не было дома.
Позже, в одном из комментариев прессе, Альварадо признался, что "не жалеет о содеянном".
Отметим, что инцидент произошел всего через месяц после того, как Альварадо освободился после шести месяцев тюремного заключения, ведь ранее безумный поклонник уже врывался в жилище Тейлор Свифт. В прошлый раз он принял душ, свернулся калачиком на кровати и вздремнул. Парень должен явиться в Верховный суд Манхэттена 14 апреля для вынесения приговора.
Напомним, ненормальный поклонник преследовал певицу Кайли Миноуг в Лондоне.
Ранее отчаянная фанатка набросилась на Макса Барских.
Почему поклонники опозорили Земфиру, смотрите в видео ниже:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram