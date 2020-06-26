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"Бил веником и убегал от дежурных": актеры "Мамахохотала" вспомнили свои школьные годы

Сегодня, 18:59

Женя Янович, Ира Хоменко и Аня Гресь поддержали украинских школьников перед ВНО

В Украине началась основная сессия ВНО. Сейчас будущим студентам предстоит сдать экзамены по основным школьным предметам и выбрать университет для дальнейшей учебы.

Актеры шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Женя Янович, Ира Хоменко и Аня Гресь, чей будущий совместный проект родился в стенах одного из киевских высших учебных заведений, рассказали о сложных экзаменах, шпаргалках и несправедливых оценках.

Не так давно популярные актеры шоу "Мамахохотала" рассказали за что любят Киев.

Ира Хоменко и Олег Маслюк
Ира Хоменко и Олег Маслюк
Фото: пресс-служба НЛО TV

Расскажите, как вы учились в школе?

Женя: Я бы оценил себя как "хорошист с лидерскими задатками". Мой лицей оценил, как золотого медалиста. Я не спорил.

Ира: Я окончила школу с серебряной медалью. Всегда училась отлично, старалась все знать. В школе была активисткой, успевала участвовать во всех мероприятиях. Правда, после этого приходилось ночами сидеть за книгами, дописывать контрольные, сдавать лаборатории после уроков.

Аня: Я была хорошисткой. При выпуске из 9-го класса, дальше я училась в медицинском колледже, до аттестата с отличием отделила девятка, которую поставила учительница по математике. Она считала, что я не знаю математику, как и весь класс. В колледже оказалось, что проблема была не во мне. По алгебре у меня стало 12 баллов, а по геометрии – 11, балл сняли за отсутствие конспекта. Было немного обидно.

Вызывали ли ваших родителей в школу?

Женя : В младших классах бывало. Со временем как-то стабилизировал себя. Если и вызывали, то, конечно, за поведение. С кем-то подрался, что-то не поделил и так далее. Помню, в классе 2-м или 3-м родителей вызвали в школу за то, что я бил веником и убегал от дежурных по школе, которые были на пару лет старше. Вину я не признавал.

Аня: Не припомню такого. Я была достаточно скромной и тихой до 9-го класса, потом немного бушевала, как и все.

Ира: Моей маме повезло. Ее вызывали в школу только за похвальными грамотами. Но у меня есть старший брат. Мы с ним, конечно, инь и ян. Маму вызывали в школу из-за его поведения.

Женя Янович
Женя Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

Помните ли вы, перед каким экзаменом волновались больше всего?

Женя: Как отличник, больше я волновался не за экзамены, а за то, чтобы оценки за них не разочаровали родителей. Если не ошибаюсь, в 9-м классе обязательным был экзамен по биологии. Вот там было немного неуверенности. В целом я не был этим смешным учеником, у которого перед экзаменом пульс был, как после марафона.

Аня: Перед защитой диплома в университете, потому что писала его буквально за три ночи и очень мало тогда спала.

Ира: Я много предметов сдавала: украинский язык и литературу, математику, историю Украины, географию, физику, биологию и химию. Я не знала куда буду поступать и решила сдавать все. Честно, я волновалась перед каждым экзаменом. Накануне никуда не выходила, сидела, училась, старалась не отвлекаться.

Случались ли истории, когда вас ловили со шпаргалками?

Аня: Один раз в школе написала формулы на руке, потом на нее оперлась, надпись отпечаталась на щеке, я этого не заметила и пошла сдавать свою работу.

Женя: Ни разу. Вот верите, ни разу. И я невероятно рад этому факту.

Ира: В школе – нет, в институте бывало. Я тогда сгорала со стыда. Еще помню в школе была контрольная по истории с большим количеством дат, я списывала их со шпаргалки. После этого отвечала на вопросы устно, сказала все без ошибок. Так что шпаргалки были скорее перестраховкой для меня.

Женя, ты ведущий проекта "ЗНО з Мамахохотала", кого бы ты мог назвать "отличником студии"? Кто ответил на большее количество вопросов?

Женя: Забавно, что прозвище "отличник" в студии у меня. Но это никак не связано с прямым значением слова. Скорее, с синдромом отличника, который время от времени замечают за мной другие члены студии. Если же говорить именно о знаниях, то выделю Олега Маслюка. Бывает удивляюсь, как он помнит некоторые школьные нюансы.

Ира, дай совет будущим студентам, как правильно выбрать университет, на что стоит обратить внимание?

Ира: Я пошла учиться в КПИ (НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – ред.). И очень рада, что сделала такой выбор. У меня была команда КВН, с которой мы классно проводили время. Если вам не нравится учеба, у вас должна быть другая отдушина в университете, в которой вы могли бы себя по-другому реализовать. Я себя полноценно реализовала в творчестве, культуре и пении.

Самое главное, что должен вам дать университет – это друзей и знакомства. Нужно научиться применять в жизни все то, чему вас учили в школе. Живите непринужденно, сдавайте ЗНО, кайфуйте и радуйтесь каждому дню. Знайте, студенческие годы будут потрясающими. В добрый путь!

Напомним, что ранее актеры "Мамахохотала" рассказали о самых бесшабашных поступках юности.

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