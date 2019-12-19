Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Билась головой о стену": Alina Pash удивила признанием

Певица, как Гарри Поттер, искала путь в Хогвартс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Alina Pash
Alina Pash
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Alina Pash рассказала, какие странные вещи делала в своей жизни.

Pianoбой и Alina Pash презентовали совместный клип на песню "Первая леди":

Изысканная и положительная красавица – такой Alina Pash привыкли видеть зрители, даже в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" артистка поразила стильным образом и невероятным номером с популярным музыкантом Pianoboy. А в эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" певица вспомнила забавный случай, который произошел с ней на вокзале:

"Я помню, как однажды на вокзале... билась головой о стену. Просто я тогда была впечатлена приключениями Гарри Поттера, как вы знаете, по сюжету там надо было прыгнуть в стену, чтобы попасть в Хогвартс. И я так же искала путь в Хогвартс. Нашла или нет, история уже умалчивает, но сейчас это смешно вспоминать".

Кстати, по словам певицы, на вокзалах она себя чувствует спокойно в отличие от коллег-артистов, которые боятся быть обманутыми.

"Слушайте, меня даже цыганки воспринимают за свою. У нас уже есть и секретные фразы... Какие? Не скажу, вы что, потому что потом скажут, что секреты выдаю", – смеясь комментирует артистка.

Alina Pash
Alina Pash
Фото: instagram.com/alinapash/

Но кроме шуток, как-то в поезде Alina Pash ждала судьбоносная встреча.

"Вообще, в поездах ездить всегда очень весело – чего только стоит традиция раскладывать курицу, яйца, которые пахнут на весь вагон... Да, порой люди храпят, ну что ты поделаешь. Но если кроме шуток, то в поезде я познакомилась с кем-то из своих друзей – случайно, но мы общаемся до сих пор, поэтому и так бывает", – рассказала Alina Pash.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним также, ранее Alina Pash рассказала, кем занято ее сердце.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку Ведьмы, черт и ангел: Аlina Рash представила завораживающий клип Bosorkanya Неожиданно: Pianoбой и Alina Pash выпустили новый совместный клип
Alina Pash
Реклама

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:04Fun

19 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 07:02Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Сегодня, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Сегодня, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

Вчера, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Вчера, 15:19Стиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Вчера, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:45Fun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряТехно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

17 декабряFun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Новости партнеров

Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой