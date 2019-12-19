"Билась головой о стену": Alina Pash удивила признанием

Певица, как Гарри Поттер, искала путь в Хогвартс

Alina Pash Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Alina Pash рассказала, какие странные вещи делала в своей жизни.

Pianoбой и Alina Pash презентовали совместный клип на песню "Первая леди":

Изысканная и положительная красавица – такой Alina Pash привыкли видеть зрители, даже в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" артистка поразила стильным образом и невероятным номером с популярным музыкантом Pianoboy. А в эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" певица вспомнила забавный случай, который произошел с ней на вокзале:

"Я помню, как однажды на вокзале... билась головой о стену. Просто я тогда была впечатлена приключениями Гарри Поттера, как вы знаете, по сюжету там надо было прыгнуть в стену, чтобы попасть в Хогвартс. И я так же искала путь в Хогвартс. Нашла или нет, история уже умалчивает, но сейчас это смешно вспоминать".

Кстати, по словам певицы, на вокзалах она себя чувствует спокойно в отличие от коллег-артистов, которые боятся быть обманутыми.

"Слушайте, меня даже цыганки воспринимают за свою. У нас уже есть и секретные фразы... Какие? Не скажу, вы что, потому что потом скажут, что секреты выдаю", – смеясь комментирует артистка.

Alina Pash Фото: instagram.com/alinapash/

Но кроме шуток, как-то в поезде Alina Pash ждала судьбоносная встреча.

"Вообще, в поездах ездить всегда очень весело – чего только стоит традиция раскладывать курицу, яйца, которые пахнут на весь вагон... Да, порой люди храпят, ну что ты поделаешь. Но если кроме шуток, то в поезде я познакомилась с кем-то из своих друзей – случайно, но мы общаемся до сих пор, поэтому и так бывает", – рассказала Alina Pash.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним также, ранее Alina Pash рассказала, кем занято ее сердце.

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