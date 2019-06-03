Били за пение: Джамала сделала неожиданное признание

Украинская певица поделилась детскими воспоминаниями

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Во время второго эфира вокального конкурса "Голос. Дети-5" один из звездных тренеров – украинская певица Джамала вспомнила неприятные моменты из ее детства.

Певица Джамала готовится к концерту в Ливане. Детали в видео:

Во время "слепых прослушиваний" юная вокалистка Майрамик Авоян после исполнения украинской песни "Водограй" подняла острую тему издевательств в школе – буллинга. Ведь сама девочка часто подвергается критике со стороны сверстников из-за своей внешности.

Джамалу такая история тронула и певица в поддержку юной артистки решила поделиться своими детскими переживаниями. Украинская исполнительница вспомнила, как ее били за пение.

"У меня было такое, что мне однажды просто натерли лицо виноградом и побили меня, потому что я пела. Мне пришлось рассказать все отцу", – поделилась Джамала.

Смотрите видео выступления юной участницы Майрамик Авоян:

Напомним, недавно певица презентовала клип на песню Solo. Ее написали три американских сонграйтера, среди которых – номинант на "Грэмми" Брайан Тодд. Стоит отметить, что Джамала с этой песнью вошла в топ британского чарта.

Напомним, ранее стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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