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Birthday girl: Даша Квиткова показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин

Никита Добрынин устроил любимой романтическое путешествие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

Победительница шоу "Холостяк 9" и его главный герой счастливы вместе после проекта. Сегодня Дарья Квиткова отмечает день рождения – девушке исполняется 21 год. Накануне праздника Никита Добрынин устроил сюрприз любимой – поездку в Париж. Пара весело проводит время и делится романтичными кадрами.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова в Париже
Никита Добрынин и Дарья Квиткова в Париже
Фото: instagram.com/kvittkova

INSTAGRAM (@kvittkova) on

А сегодня Никита осуществил мечту Даши – пара отправилась в Диснейленд. Об этом свидетельствуют многочисленные instastories влюбленных. Кроме того, Дарья Квиткова написала пост, посвященный дню рождения. По словам девушки, она благодарна всему, что с ней происходит.

"Сегодня мне 21 и я просто благодарна всему, что со мной происходит. Благодарна взлетам и падениям. Благодарна людям, которые меня окружают. Благодарна родным, которые направляют и делают лучше. Давайте сегодня отступим от диет, съедим по самому вкусному кусочку киевского торта и загадаем желание! Сегодня все сбудется не только у меня", – написала избранница Холостяка и добавила фото, на котором позирует в парижском колесе обозрения.

Дарья Квиткова
Дарья Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

Ранее мы также писали, что Даша Квиткова показала квартиру, в которой живет с Никитой Добрыниным.

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