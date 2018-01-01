Битва "крылатых" образов: Кэти Перри против Ольги Поляковой

Обе певицы украсили свой наряд огромными крыльями

Кэти Перри VS Ольга Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic, Getty

Первой крылья примерила на себя американская певица Кэти Перри. Она посетила Бал Института костюма или Met Gala в весьма экстравагантном образе. Темой этого года стала "Божественные тела: мода и католическое воображение". Поэтому, чтобы соответствовать теме, Кэти дополнила свое золотое мини-платье и ботфорты от Versace огромными крыльями.

Кэти Перри Фото: Getty

Ольга Полякова показала смелый образ, выйдя на красную дорожку премии "Золота жарптиця". Знаменитая суперблондинка буквально решила стать символом церемонии, перевоплотившись в ту самую "жар-птицу". Золотое платье с высоким разрезом дополнили огромные крылья и "птичий" головной убор.

Ольга Полякова instagram.com/polyakovamusic

Кому крылья идут больше? Напишите в комментариях ниже!

Напомним, что ранее Оля Полякова опубликовала смелое фото в бикини, чем порадовала своих поклонников. А в программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 6:30 с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом, певица Оля Полякова рассказала, какие подарки получила от мужа и почему ее дочери считают, что обязаны сниматься во всех клипах мамы.

О том, как Оля Полякова взялась за режиссуру, смотрите на видео ниже: