"Благодаря мужчинам, я стала тем, кто я есть": TAYANNA откровенно рассказала о бывших

Певица со слезами на глазах вспомнила, как ее избивал экс-бойфренд

TAYANNA откровенно рассказала о своих бывших Фото: Instagram

Украинская певица TAYANNA, которая призналась, почему бросила Филиппа Коляденко, рассказала историю своей личной жизни. О проблемах с продюсером, избиениях, и провале на шоу "Голос країни" артистка вспомнила в первом выпуске "Танців з зірками", который состоялся в воскресенье, 25 августа, на телеканале "1+1".

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TAYANNA призналась, что в каком-то смысле благодарна прошлому, так как оно повлияло на то, кем она является сейчас. Певица вспомнила о токсичных отношениях с продюсером Дмитрием Климашенко, который унижал ее.

"Я считала, что не могу петь, не могу танцевать, ни на что не способна, потому что так говорил он", – поделилась TAYANNA.

Звезда отметила и другого экса, который позволял себе поднимать руку на женщину. "Потом мы встретились с мужчиной, который стал отцом моего ребенка. Он мог просто поднять на меня руку. Было сложно", – со слезами на глазах вспоминает артистка, и добавляет – Только благодаря мужчинам, я стала тем, кто я есть".

TAYANNA с гордостью говорит о том, как ее настойчивость помогла ей достичь цели и со второго раза попасть на проект "Голос", где звезда заняла второе место. "Это было доказательством того, что никогда не нужно сдаваться", – подытожила певица.

Накануне TAYANNA рассказала правду о своем бывшем муже, с которым встречается Ани Лорак.

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