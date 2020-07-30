Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Благодарю тебя, огненная бестия": Дмитрий Дикусар сравнил Славу Каминскую со своей бывшей партнершей в "Танцях з зірками"

Сегодня, 09:00

Хореограф прокомментировал участие в предстоящем сезоне

Солистка популярной группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская уже этой осенью будет выступать на паркете шоу "Танці з зірками". Ее партнером стал знаменитый танцор и хореограф Дмитрий Дикусар. В своей новой публикации в Instagram Дмитрий Дикусар прокомментировал участие в шоу и даже сравнил Славу Каминскую со своей экс-партнершей по проекту Викторией Булитко.

Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко
Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко
Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

О том, что солистка НЕАНГЕЛОВ и 34-летний танцор – новая звездная пара танцевального проекта, стало известно лишь на днях. Также мы сообщали, что и певица alyona alyona примет участие в шоу.

А тем временем за Славу Каминскую и Дмитрия Дикусара болеют уже сотни тысяч поклонников. Сам Дмитрий поделился эмоциями по поводу участия в проекте. Танцор опубликовал черно-белый романтический ролик и признался, что участие в шоу для него столь же волнительно.

A post shared by Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy) on

В предыдущем сезоне шоу Дмитрий Дикусар выступал с актрисой Викторией Булитко. Их танцевальная пара дошла до суперфинала и обрела целую армию почитателей. В своей публикации хореограф поблагодарил Викторию за то, что помогла ему вернуть известность и поддержку со стороны зрителей.

"Я благодарю тебя, неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко, за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. Без твоей светлой, чистой и неиссякаемой энергии у меня бы ничего не вышло", – написал Дмитрий Дикусар.

Танцор отметил, что благодарен судьбе за новую возможность принять участие в шоу. Сейчас танцор чувствует намного больше поддержки, ведь у него есть тысячи поклонников, которые будут болеть за их со Славой Каминской танцевальную пару.

"И я благодарю тебя, огненная бестия Слава Каминская, за то, что доверилась мне!" – написал Дмитрий Дикусар.

INSTAGRAM

Отметим, что для Славы Каминской это второе участие в шоу, но прошлый раз певице пришлось покинуть проект из-за травмы.

Ранее были объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос в "Танцях з зірками".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Танці з зірками-2020: Дмитрий Танкович стал восьмым участником шоу Танці з зірками-2020: с кем Юлия Санина и Слава Каминская выйдут на паркет Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу
шоу Дмитрий Дикусар Виктория Булитко Слава Каминская Танці з зірками
Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy
Реклама

Новости партнеров

Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Пополнение в семье Пугачевой: Примадонна сияет от радости
Пополнение в семье Пугачевой: Примадонна сияет от радости
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Сегодня, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

28 июляEvents

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

28 июляПсихология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

28 июляFun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

27 июляЭксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Новости партнеров

Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
72-летняя Ротару показала, как выглядит сейчас (фото)
72-летняя Ротару показала, как выглядит сейчас (фото)
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Асмус закатила шикарное празднование развода с Харламовым
Асмус закатила шикарное празднование развода с Харламовым
Лобода засветила лишнее в ультракоротком платье
Лобода засветила лишнее в ультракоротком платье
Заготовка на зиму. Как мариновать огурцы по классическому рецепту
Заготовка на зиму. Как мариновать огурцы по классическому рецепту
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять