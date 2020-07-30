"Благодарю тебя, огненная бестия": Дмитрий Дикусар сравнил Славу Каминскую со своей бывшей партнершей в "Танцях з зірками"

Хореограф прокомментировал участие в предстоящем сезоне

Солистка популярной группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская уже этой осенью будет выступать на паркете шоу "Танці з зірками". Ее партнером стал знаменитый танцор и хореограф Дмитрий Дикусар. В своей новой публикации в Instagram Дмитрий Дикусар прокомментировал участие в шоу и даже сравнил Славу Каминскую со своей экс-партнершей по проекту Викторией Булитко.

Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

О том, что солистка НЕАНГЕЛОВ и 34-летний танцор – новая звездная пара танцевального проекта, стало известно лишь на днях. Также мы сообщали, что и певица alyona alyona примет участие в шоу.

А тем временем за Славу Каминскую и Дмитрия Дикусара болеют уже сотни тысяч поклонников. Сам Дмитрий поделился эмоциями по поводу участия в проекте. Танцор опубликовал черно-белый романтический ролик и признался, что участие в шоу для него столь же волнительно.

В предыдущем сезоне шоу Дмитрий Дикусар выступал с актрисой Викторией Булитко. Их танцевальная пара дошла до суперфинала и обрела целую армию почитателей. В своей публикации хореограф поблагодарил Викторию за то, что помогла ему вернуть известность и поддержку со стороны зрителей.

"Я благодарю тебя, неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко, за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. Без твоей светлой, чистой и неиссякаемой энергии у меня бы ничего не вышло", – написал Дмитрий Дикусар.

Танцор отметил, что благодарен судьбе за новую возможность принять участие в шоу. Сейчас танцор чувствует намного больше поддержки, ведь у него есть тысячи поклонников, которые будут болеть за их со Славой Каминской танцевальную пару.

"И я благодарю тебя, огненная бестия Слава Каминская, за то, что доверилась мне!" – написал Дмитрий Дикусар.

INSTAGRAM

Отметим, что для Славы Каминской это второе участие в шоу, но прошлый раз певице пришлось покинуть проект из-за травмы.

Ранее были объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос в "Танцях з зірками".

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