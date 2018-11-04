"Блеск бриллианта": какое платье наденет Леонила Гузь на "Мисс мира 2018" в Китае
Леонила представит на конкурсе уникальное платье от украинского дизайнера
На днях в Киеве состоялась презентация нарядов для Леонилы Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина 2018". Именно она будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс мира 2018", который пройдет 8 декабря в городе Санья, Китай.
Как передает "Информатор", автором главного образа является украинский дизайнер Катерина Лукашик. Она дала наряду название "Хрустальный эффект или блеск бриллианта".
По словам дизайнера, на создание платья для финала международного конкурса красоты ушло 500 часов. В основе платья – корсетная юбка. Верх исполнен из 150 метров сетки с нанесением кристаллических пайеток и глитера. Именно они придают платью неземной блеск. Юбка создана из 30 метров переливающейся ткани и имеет форму цветка, который не деформируется при движении.
Стоимость такого платья составляет 10 тысяч долларов.
Кроме того, на мероприятии презентовали визитку Леонилы и благотворительный ролик. В видеозаписи участница затронула темы конфликта на Донбассе, сирот и пострадавших во время войны жителей Украины.