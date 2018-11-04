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"Блеск бриллианта": какое платье наденет Леонила Гузь на "Мисс мира 2018" в Китае

Леонила представит на конкурсе уникальное платье от украинского дизайнера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
&quot;Мисс Украина 2018&quot; Леонила Гузь
"Мисс Украина 2018" Леонила Гузь

На днях в Киеве состоялась презентация нарядов для Леонилы Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина 2018". Именно она будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс мира 2018", который пройдет 8 декабря в городе Санья, Китай.

Как передает "Информатор", автором главного образа является украинский дизайнер Катерина Лукашик. Она дала наряду название "Хрустальный эффект или блеск бриллианта". 

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"Мисс Украина 2018" Леонила Гузь
Фото: Instagram/missukraine_official

По словам дизайнера, на создание платья для финала международного конкурса красоты ушло 500 часов. В основе платья – корсетная юбка. Верх исполнен из 150 метров сетки с нанесением кристаллических пайеток и глитера. Именно они придают платью неземной блеск. Юбка создана из 30 метров переливающейся ткани и имеет форму цветка, который не деформируется при движении. 

Стоимость такого платья составляет 10 тысяч долларов.

Кроме того, на мероприятии презентовали визитку Леонилы и благотворительный ролик. В видеозаписи участница затронула темы конфликта на Донбассе, сирот и пострадавших во время войны жителей Украины.

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