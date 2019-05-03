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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз станут родителями

Пара появилась вместе на премьере фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

Одна из самых ярких парочек Голливуда – 31-летняя Блейк Лайвли, звезда сериала "Сплетница", и 42-летний Райан Рейнольдс, звезда фильмов о "Дэдпуле", в скором времени в третий раз станут родителями. 

На красной дорожке анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу", где Райан озвучил главного героя, Блейк буквально сияла в ярко-желтом платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся животик. Счастливые родители позировали фотографам и не скрывали радости.

Блейк стала главным украшением вечера. Отметим, что они с Райаном уже воспитывают двух дочерей: 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес.

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

Отметим, что в интервью супруги не раз намекали на то, что хотели бы иметь большую семью. "В моей семье было пятеро детей! А в семье Райана – четверо, так что такая уж у нас судьба", – пошутила Лайвли в одном из интервью на американском ТВ-шоу.

Напомним, в сети появилось яркое фото Блейк и Райана, сидящих на ступеньках своего дома в Новом Орлеане.

Ранее на своей странице в Twitter Райан разместил твит с забавным комментарием и фото

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