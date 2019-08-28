Ближе к народу: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали британцев

Герцоги Кембриджские воспользовались услугами бюджетной авиакомпании

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

На фоне скандала с Меган Маркл и принцем Гарри, которые потратили 24 тысячи долларов на частный перелет в Ниццу, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом решили не гневить британцев. Королевская чета воспользовалась услугами бюджетной авиакомпании для перелета из Шотландии в Лондон.

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Как сообщает Hello, по возвращении в Лондон герцоги вместе со своими детьми были запечатлены на аэродроме одного из аэропортов вблизи Балморала. Полет на пятерых обошелся королевской чете в 450 долларов, что очень порадовало британцев, которые постоянно встревожены тем, что семья живет на широкую ногу за счет налогов.

27 Авг 2019 в 9:47 PDT INSTAGRAM

На опубликованных в Instagram снимках можно увидеть, что внук королевы Елизаветы II подъехал к аэродрому на автомобиле с тонированными окнами. Вместе с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой – была также их няня Мария Боралло и личный охранник семьи.

Напомним, что гнев британцев касательно расточительства Меган Маркл и принца Гарри усмирил сам Элтон Джон. По словам музыканта, герцоги прилетели в Ниццу на частном самолете за его счет.

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