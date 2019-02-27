Блондинка с короткими волосами: Анна Седокова показала себя в новом образе

Анна Седокова поделилась сексуальным фото в новом образе

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Во времена участия в группе "ВИА Гра" певица Анна Седокова была рыжеволосой, но последние несколько лет все привыкли видеть артистку с омбре. А на днях Седокова решила удивить подписчиков.

На своей странице в Instagram Анна Седокова показала фото, на котором позирует с короткими волосами пепельного оттенка. Кроме того, певица поинтересовалась у подписчиков, не перекраситься ли ей в блонд.

Анна Седокова в образе блондинки Фото: instagram.com/annasedokova

Многие подписчики остались в восторге от образа Анны Седоковой и считают, что такие цвет и длина волос делают певицу моложе.

Ранее мы писали, что на День влюбленных Анне Седоковой подарили роскошные букеты роз.

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