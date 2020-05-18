Боевые искусства и балет: СМИ обнародовали актерское резюме Меган Маркл

В нем также содержатся сведения о ее росте и весе

В Сети обнародовано резюме Меган Маркл, которое актриса составляла около 10-ти лет назад. В нем содержится информация о ее навыках, хобби, а также весе и росте.

Напомним, что в начале мая Меган Маркл проиграла журналистам в суде. Супруга принца Гарри обвинила британский таблоид во вмешательстве в ее личную жизнь, а именно, в публикации письма, которое она написала своему отцу.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Так,издание The Mirror опубликовало старое резюме Меган, которое та составила предположительно в 24 года, находясь на старте своей карьеры в кино.

Согласно информации в резюме звезды, рост Меган составляет 167 см, а вес был на тот момент 51 кг. Кроме того, Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.

"Я тренировал Меган, когда она жила в Торонто во время съемок сериала "Форс-мажоры". Мы изучали немного боевых искусств, немного кикбоксинга и немного бокса. Я даже подумать не мог, что она когда-то станет настоящей принцессой! Мы отлично проводили время, она супермилая и разговаривает на испанском с аргентинским акцентом", – рассказывал ранее в интервью западным СМИ тренер Меган по кикбоксингу и боевым искусствам Хорхе Бланко.

Резюме Меган Маркл | Фото: mirror.co.uk

Бывшая актриса владеет испанским и имеет хороший уровень французского языка. Помимо этого, в списке перечислены ее работы в театре и нескольких ТВ-шоу.

К слову, поклонники Меган Маркл ждут, когда она вернется в кино. Особенно, после того, как она озвучила фильм Disney Nature, а New York Post написали, что Меган Маркл и принц Гарри планируют подписать многомиллионную сделку с компанией Netflix.

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