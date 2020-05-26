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Побили горшки: Богдан Бенюк вспомнил о конфликте с покойным Богданом Ступкой

Сегодня, 15:32

Актеру откровенно не понравилось руководство Ступки театром

В этом году исполняется 40 лет, как украинский актер Богдан Бенюк работает в столичном театре имени Ивана Франко. Но оказывается, у артиста достаточно категоричный характер. Почему "побил горшки" с еще одним легендарным актером, покойным Богданом Ступкой, он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Напомним, что недавно Бенюк потерял родного брата – народного артиста Украины Петра Бенюка.

Как выяснилось, конфликтность артиста не раз сыграла с ним злую шутку: "По молодости мы все максималисты, и мне казалось, что я очень правильно все делаю. В определенных ситуациях абсолютно нарушал этику поведения, которая должна быть".

Сначала, хлопнув дверью, он ушел из Театра юного зрителя на Липках, где в течение двух лет играл все ведущие роли. А после – из-за того же категоричного характера – поссорился с Богданом Ступкой. Тогда говорили, что артисты даже не здоровались, но Бенюк это отрицает.

"Это неправда. Здоровались. Дело в том, что когда художественным руководителем театра Франко стал Богдан Сильвестрович, он не работал тогда на съемках. Как вы помните, лет 7 перед тем, как его не стало, он очень мощно снимался во многих фильмах и колоссальные роли сыграл. А вот только он, будучи художественным руководителем, получил огромное количество приглашений и начал сниматься в кино, меньше внимания стал уделять театру", – вспомнил актер в эфире телеканала "Украина".

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Бенюку откровенно не нравилось руководство Ступки. За что тот ставил его только во второй состав и роли давал все реже. Сейчас Бенюк говорит – ситуация была очень и сложная, и простая одновременно. Но именно в тот период вместе со своим кумом Анатолием Хостикоевым они создали собственную театральную компанию.

Напомним, ранее внук Богдана Ступки Дмитрий Ступка признался, что творчество не приносит денег, поэтому он стал искать дополнительную возможность заработка.

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