"Богиня": Даша Астафьева показала шикарные формы в золотистом бикини

Артистка восхитила поклонников стройной фигурой

Украинская актриса, модель и певица Даша Астафьева не устает радовать своих поклонников яркими фото в соцсетях.

Недавно артистка разместила в своем Instagram-профиле солнечный снимок, на котором она позирует в золотистом бикини.

"Пум-пу-ди-пум. Не переключайтесь", – забавно подписала фото Даша.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Многие поклонники Астафьевой, как обычно, восхитились внешним видом артистки и сделали ей сотни комплиментов: "Богиня", "Шикарная фигура", "Красивая Даша и все свое, настоящее", "Роскошна", "Даша, всегда хорошо выглядишь", "Просто бомба", "Нереальная красотка".

Однако были и те, кто не упустили возможность написать негативный комментарий под фото Даши.

"Полноценный силиконовый третий размер", – отметила одна из подписчиц.

Даша не дала себя в обиду и весьма оригинально ответила недоброжелательнице.

"Предлагаю Вам оплатить коррекцию зрения и курсы этикета", – написала артистка.

Скриншот: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева научила птицу разговаривать – смотрите видео:

Напомним, ранее Даша Астафьева опубликовала новую серию откровенных снимков. На этот раз знаменитость продемонстрировала свои формы в сауне.

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