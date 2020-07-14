Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Богиня": Даша Астафьева показала шикарные формы в золотистом бикини

Сегодня, 08:00

Артистка восхитила поклонников стройной фигурой

Украинская актриса, модель и певица Даша Астафьева не устает радовать своих поклонников яркими фото в соцсетях.

Недавно артистка разместила в своем Instagram-профиле солнечный снимок, на котором она позирует в золотистом бикини.

"Пум-пу-ди-пум. Не переключайтесь", – забавно подписала фото Даша.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Многие поклонники Астафьевой, как обычно, восхитились внешним видом артистки и сделали ей сотни комплиментов: "Богиня", "Шикарная фигура", "Красивая Даша и все свое, настоящее", "Роскошна", "Даша, всегда хорошо выглядишь", "Просто бомба", "Нереальная красотка".

Однако были и те, кто не упустили возможность написать негативный комментарий под фото Даши.

"Полноценный силиконовый третий размер", – отметила одна из подписчиц.

Даша не дала себя в обиду и весьма оригинально ответила недоброжелательнице.

"Предлагаю Вам оплатить коррекцию зрения и курсы этикета", – написала артистка.

Скриншот: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева научила птицу разговаривать – смотрите видео:

Напомним, ранее Даша Астафьева опубликовала новую серию откровенных снимков. На этот раз знаменитость продемонстрировала свои формы в сауне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Алла Костромичева призналась, что карантин спас ее брак 24-летняя Кендалл Дженнер продемонстрировала тонкую талию и загорелое тело в бикини: фото 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл позировала полностью обнаженной в метро - фото
актриса модель Даша Астафьева

Новости партнеров

У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно

Популярные статьи

Вчера, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Вчера, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

12 июляШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

12 июляTravel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

12 июляПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

12 июляEvents

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июляEvents

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

11 июляFood

Всемирный день шоколада: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

11 июляFun

День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

11 июляFood

Всемирный день шоколада: что нужно знать о любимом десерте

11 июляEvents

Праздник Петра и Павла-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Врачи назвали топ-10 причин начать пить воду с лимоном
Врачи назвали топ-10 причин начать пить воду с лимоном
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
Ани Лорак прокомментировала роман с Егором Глебом
Ани Лорак прокомментировала роман с Егором Глебом
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять