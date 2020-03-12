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"Боль живет во мне каждую секунду": откровения старшей дочери Анастасии Заворотнюк

Анна долгое время не хотела ни с кем общаться

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

Старшая дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк в последнее время активно делится своими переживаниями с подписчиками в социальной сети. Девушка признается, что долгое время всю боль носила в себе, а теперь приняла решение делиться с фанатами всем, что происходит у нее на душе. Так, на своей странице в Instagram Анна снова разместила огромный пост.

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Правда, на этот раз дочь Анастасии Заворотнюк не рассказала о состоянии звездной матери, а призналась, что у нее долгое время не было желания "выходить на связь с миром".

"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить. Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", – откровенно написала Анна.

Смотрите в сюжете о болезни Анастасии Заворотнюк:

Ранее мы также писали, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию.

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