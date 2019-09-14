Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи прекратили экстренное лечение
Актриса остается под наблюдением специалистов
Врачи остановили экстренную терапию Анастасии Заворотнюк. Российскую актрису, которую ввели в искусственную кому после обнаружения отека мозга, остается под наблюдением специалистов.
После ухудшения состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, которая ранее находилась на лечении в Польше, врачи московской клиники, куда попала звезда "Моей прекрасной няни", вынуждены были прервать экстренную терапию. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Как отмечают специалисты, дальнейшее лечение актрисе противопоказано. Вероятно, организм Заворотнюк может не справиться с нагрузкой, вызванной болезнью. Известно, что Анастасия остается под присмотром врачей. Рядом с ней находится ее муж Петр Чернышев.
Накануне продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк.
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