Болезненный развод: Адель придется отдать половину своего состояния экс-супругу

Британская певица состояла в браке 3 года

Культовая британская певица Адель год назад объявила о том, что ее трехлетний брак с мужем Саймоном Конекки завершился. Звезда после болезненного развода сделала невероятное – похудела на 45 килограммов. И так внешне изменилась, что фанаты перестали певицу узнавать. Но снова всплыли проблемы из прошлого – после официального расторжения брака Адель вынуждена будет отдать экс-супругу большую часть своих состояний.

Как сообщает издание The Sun, звезде придется отдать Саймону 140 миллионов долларов. Всего состояние артистки оценивается в 190 миллионов долларов. Выплата такой огромной суммы объясняется суровыми бракоразводными законами Калифорнии, которые предусматривают разделение совместно нажитого имущества между мужем и женой.

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Отметим, что Адель большую часть своего состояния заработала именно в браке с мужем. Поскольку супруги не подписывали брачного контракта, Конекки имеет право претендовать на половину состояния Адель.

Ранее мы также писали, что Адель запечатлели в спортивном облегающем костюме во время пробежки. Острота ее скул заметна невооруженным взглядом, а также поражает стройность талии.

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