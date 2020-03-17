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Больная короновирусом Ольга Куриленко рассказала, почему отказалась от больницы

Девушка Бонда общается с врачами дистанционно

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:30

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко инфицирована коронавирусом. Девушка Бонда на данный момент находится в собственном доме Лондона, но так и не была госпитализирована после положительного результата теста на вирусную болезнь.

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На своей странице в Instagram Ольга Куриленко объяснила, почему осталась дома, а не отправилась в больницу. Актриса информирует врачей о состоянии своего здоровья. Знаменитость не поехала в госпиталь, поскольку они переполнены.

"Почему я не в больнице? Потому что больницы полны, и они принимают только пациентов, которые борются за жизнь, если я правильно понимаю. Мне сказали, что, если мне станет хуже – тогда вызывать скорую помощь. Где я подхватила коронавирус? Невозможно знать. Это может быть где угодно. Я могла прикоснуться к ручке такси и так инфицироваться. Он живет на поверхностях! Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", – пояснила Ольга Куриленко.

Наоми Кембел показала, как путешествует во время коронавируса:

Напомним, что немецкая супермодель Хайди Клум опасается, что заразилась. Но 46-летняя знаменитость прошла тест и ждет результатов. А Тома Хэнкса и его супругу уже выписали с больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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