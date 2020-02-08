Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в сети

Телеведущая также поблагодарила поклонников за поддержку

Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, у которой выявили онкологию, рассказала своим подписчикам о мошенниках. Она напомнила, что не имеет никакого отношения к благотворительным фондам.

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Еще в ноябре Алла Мазур публично сообщила о своей болезни. "У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я – начинаю бороться. Благодарна себе, что нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию", – написала ведущая в социальной сети.

Накануне на ее странице в Facebook появился пост, где телезвезда предупреждает своих подписчиках о мошенниках, использующих ее имя.

"Дорогие друзья! Вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни. Чтобы сообщить вам, что не имею отношения ни к одному благотворительного фонду. Потому что в сети уже появилась куча постов с неточной информацией о ходе лечения, и с неизвестными мне благотворительными призывами. Спасибо за ваши молитвы. Верю в победу", – написала Алла Мазур.

В комментариях пользователи поддержали знаменитость и пожелали пройти через все сложности: "Скорейшего вам выздоровления", "Молимся о вас! Все будет хорошо", "Выздоравливайте и держитесь".

Алла Мазур прошла четыре химиотерапии. По ее словам, прогресс виден, но побочные эффекты дают о себе знать. Знаменитость отметила, что в первую очередь они заметны по прическе.

Отметим, что несмотря на рак, Алла Мазур продолжила работать. Теперь телеведущая появляется перед зрителями в парике.

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