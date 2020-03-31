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Больной коронавирусом Пласидо Доминго сделал официальное заявление

Оперный певец находится дома

Валерия Ильченко
Сегодня, 12:01

22 марта всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился коронавирусом. 79-летний испанский исполнитель заявил, что не нуждается в госпитализации и принял решение самоизолироваться в своем доме.

Однако на днях появилась информация, что Пласидо Доминго доставлен в больницу из-за осложнений, а спустя короткое время выяснилось, что певца выписали. Чтобы расставить все точки над "і", артист решил сделать официальное заявление о самочувствии в Facebook.

Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Фото: Getty Images

Так, по словам Пласидо Доминго, он продолжает терапию, однако находится дома. Певец признается: ему повезло сразу оказаться под наблюдением врачей.

"Официальное заявление. Дорогие друзья, в социальных сетях и в прессе было распространено много запутанной и неверной информации о моем текущем состоянии здоровья. Я дома и чувствую себя хорошо. К счастью, с самого первого симптома я, как и следовало, находился под наблюдением врача, который, учитывая мой возраст, сразу заподозрил инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло. Сейчас я продолжаю терапию и отдыхаю. Я думаю о тех, кто страдает, и о тех, кто работает, чтобы спасти жизни. Я благодарю всех за вашу привязанность и еще раз рекомендую всем оставаться в безопасности дома. Скоро увидимся. Пласидо", – написал артист.

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Ранее мы также рассказали, кто из знаменитостей пожертвовал миллионы на борьбу с коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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