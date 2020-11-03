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Больной лимфомой Джефф Бриджес показал фото из больницы и поделился хорошими новостями

Сегодня, 09:57

70-летний актер пребывает на лечении в клинике

Джефф Бриджес опубликовал первое фото из больницы. В конце октября актеру диагностировали лимфому и сейчас он проходит терапию. Звезда "Большого Лебовски" даже завел сайт, чтобы делиться со своими поклонниками важной информацией о своем здоровье.

В Instagram-аккаунте Бриджес опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен с капельницей. В описании к посту 70-летний Джефф отметил, что чувствует себя хорошо.

Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Фото: instagram.com/thejeffbridges

"Хочу поблагодарить всех, кто беспокоится обо мне в это время, я чувствую себя хорошо, особенно получая все ваши добрые пожелания и любовь", – написал он.

Оскароносный актер также добавил, что на своем личном сайте будет подробнее рассказывать о своем состоянии, а также делиться важными вещами. Бриджес признался, что благодаря болезни он задумался о своей жизни и понял, что откладывать дела на потом нельзя.

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Поклонникам он порекомендовал документальный фильм "Жизнь в прошедшем будущем", в котором исследуются проблемы изменения климата и истощения ресурсов.

"Этот рак заставил меня ценить свою смертность, ценить непродолжительность. Я понял, что если мне есть чем поделиться, то сейчас для этого самое подходящее время", – отметил Джефф.

О звездах, которые пережили тяжелые болезни детей, смотрите в сюжете:

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