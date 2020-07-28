Больной раком сын Виктора Павлика находится в хосписе

Об этом сообщила мать Павла Лариса Созаева

Сын знаменитого украинского певца Виктора Павлика 21-летний Павел, который болен раком, находится в хосписе. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его мать, третья жена Павлика Лариса Созаева. Напомним, в течение последних двух лет Павел борется с саркомой.

Созаева опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором сообщила, что сейчас ее сын находится в хосписе (медицинское учреждение для оказания помощи тяжело больным онкологией в последней стадии). Также экс-супруга Павлика отметила, что "говорит с сыном о смерти".

Лариса Созаева с сыном Павлом Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

"Нужно ли говорить с детьми о смерти? Нужно! Я не психолог. Летом 2018 года поступила в университет на факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода с мужем. Началась сессия. Я узнала, что у сына онкология, и возможности продолжить учебу не было. Времени теперь вместе мы должны были проводить много. И стали говорить о самом важном – о жизни и смерти", – написала Созаева.

Лариса добавила, что ей пришлось стать "генералом в юбке", чтобы показать сыну, что она не готова сдаваться.

"Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем. Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем! Мы в хосписе. Сражение продолжается!" – написала Лариса.

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Напомним, Лариса Созаева резко высказалась в сторону молодой супруги украинского певца. Напомним, 26-летняя Екатерина Репяхова заявила, что Лариса угрожает их семье судом. Мол, ей не понравилось, что девушка раскрыла в социальной сети детали болезни ее сына Павла. Также новоиспеченная супруга Павлика добавила, что у нее больше нет терпения и она устала от постоянных угроз женщины.

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