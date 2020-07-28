Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Больной раком сын Виктора Павлика находится в хосписе

Сегодня, 18:24

Об этом сообщила мать Павла Лариса Созаева

Сын знаменитого украинского певца Виктора Павлика 21-летний Павел, который болен раком, находится в хосписе. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его мать, третья жена Павлика Лариса Созаева. Напомним, в течение последних двух лет Павел борется с саркомой.

Созаева опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором сообщила, что сейчас ее сын находится в хосписе (медицинское учреждение для оказания помощи тяжело больным онкологией в последней стадии). Также экс-супруга Павлика отметила, что "говорит с сыном о смерти".

Лариса Созаева с сыном Павлом
Лариса Созаева с сыном Павлом
Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

"Нужно ли говорить с детьми о смерти? Нужно! Я не психолог. Летом 2018 года поступила в университет на факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода с мужем. Началась сессия. Я узнала, что у сына онкология, и возможности продолжить учебу не было. Времени теперь вместе мы должны были проводить много. И стали говорить о самом важном – о жизни и смерти", – написала Созаева.

Лариса добавила, что ей пришлось стать "генералом в юбке", чтобы показать сыну, что она не готова сдаваться.

"Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем. Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем! Мы в хосписе. Сражение продолжается!" – написала Лариса.

Бывшая жена Виктора Павлика обвинила нынешнюю возлюбленную певца в корысти – смотрите видео:

Напомним, Лариса Созаева резко высказалась в сторону молодой супруги украинского певца. Напомним, 26-летняя Екатерина Репяхова заявила, что Лариса угрожает их семье судом. Мол, ей не понравилось, что девушка раскрыла в социальной сети детали болезни ее сына Павла. Также новоиспеченная супруга Павлика добавила, что у нее больше нет терпения и она устала от постоянных угроз женщины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Молодая жена Виктора Павлика объяснила, почему часто называет певца по отчеству "Моет его, носит на себе": молодая жена Павлика рассказала, как певец ухаживает за онкобольным сыном Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии
онкология Виктор Павлик дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Найсмачніші налисники: як приготувати апетитну страву
Найсмачніші налисники: як приготувати апетитну страву
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Сегодня, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Сегодня, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Сегодня, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Сегодня, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Сегодня, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

Вчера, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Вчера, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Вчера, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Вчера, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Вчера, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

26 июляШоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

26 июляШоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Новости партнеров

Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Нежнейшая шарлотка с ананасом: безумно вкусный рецепт
Нежнейшая шарлотка с ананасом: безумно вкусный рецепт
Скумбрия, запеченная кусочками в духовке
Скумбрия, запеченная кусочками в духовке
Кристина Асмус впервые рассказала, кто стал инициатором развода
Кристина Асмус впервые рассказала, кто стал инициатором развода
Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
Самые красивые бегуньи: эта девушка "Мерилин в спорте"
Самые красивые бегуньи: эта девушка "Мерилин в спорте"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять