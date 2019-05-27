"Большая честь быть твоим мужем": Ник Джонас поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Свадьбу влюбленные сыграли в декабре 2018 года
Одна из самых ярких звездных пар – актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас, которые поженились в декабре 2018 года, отпраздновали свою первую годовщину отношений.
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Поздравления Ник Джонас написал на своей странице в Instagram. Музыкант опубликовал фотографию с их совместного выхода в Каннах во время кинофестиваля.
Тогда на красную дорожку звездные супруги выбрали белоснежные наряды. Приянка Чопра засветилась в пышном платье с фатином и была похожа на невесту, а Ник Джонас – в классическом белом костюме с бабочкой. Кроме того, Ник очень трогательно прокомментировал фотографию, вспомнив историю начала их романа.
"Сегодня год назад мы вместе с друзьями отправились на премьеру фильма "Красавица и чудовище". В компании была и женщина, которая вскоре стала моим лучшим другом, человеком, которому я могу доверить все секреты, музой и прекрасной женой. Я безумно благодарен тебе за то, какой путь мы прошли вместе. Ты заставляешь меня улыбаться каждый день и вдохновляешь быть лучшей версией себя. Для меня большая честь быть твоим мужем. Я люблю тебя", – написал певец.
В ответ его жена Приянка написала, что Ник – самое удивительное, что когда-либо могло случиться с ней.
Напомним, недавно Приянка Чопра опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На нем 36-летня звезда запечатлена, стоящей вместе с мужем.
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