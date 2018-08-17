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Больше $40 миллионов в год: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Кому в этом году удалось заработать больше всех

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Скарлетт Йоханссон. Фото: Getty
Скарлетт Йоханссон. Фото: Getty

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подвинула Эмму Стоун с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис года. Ее заработки с июня 2017 по июнь 2018 оценили $40.5 миллионов. Столь ощутимые доходы ей принесла роль Черной Вдовы в фильме Marvel "Мстители: Война бесконечности". Она также появится и в продолжении саги в 2019 году.

На втором месте разместилась Анджелина Джоли с доходом в $28 миллионов за роль в фильме "Малефисента 2". Тем не менее сейчас актриса находится в центре скандала: бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не может завершиться, Брэд Питт якобы "не платил алименты в течение двух лет".

Дженнифер Энистон заняла третью строчку в рейтинге. Ее доход – $19.5 миллионов. Все – благодаря рекламным контрактам с авиалиниями Emirates, брендами Smartwater и Aveeno. Forbes пишет, что в следующем году ее доходы возрастут еще больше – за съемки в предстоящем сериале с коллегой Риз Уизерспун каждая получит по $1.25 миллиона за серию.

Первая десятка самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes выглядит так:

  1. Скарлетт Йоханссон ($40.5 миллионов)
  2. Анджелина Джоли ($28 миллионов)
  3. Дженнифер Энистон ($19.5 миллионов)
  4. Дженнифер Лоуренс ($18
  5. Риз Уизерспун ($16.5 миллионов)
  6. Мила Кунис ($16 миллионов)
  7. Джулия Робертс ($12 миллионов)
  8. Кейт Бланшетт ($12,5 миллионов)
  9. Мелисса Маккарти ($12 миллионов)
  10. Галь Гадот ($10 миллионов)

Напомним, что Forbes назвал самых богатых знаменитостей мира. В этот список входят спортсмены, актеры, музыканты и другие представители развлекательной индустрии.

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