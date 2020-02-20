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Больше не блондинка: Екатерина Бужинская кардинально сменила цвет волос

Певица также представила новый трек о любви

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05

Популярная украинская певица Екатерина Бужинская, которая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой, решилась на перемены. Так, артистка сменила цвет волос и стала рыженькой. Кроме того, в новом образе Катя Бужинская снялась в фотосессии в поддержку своего нового эмоционального трека – "Танго – Femme Fatale".

По словам самой певицы, съемка ознаменовывает скорый приход весны и новых ярких эмоций. Поклонники артистки уже видели ее во многих неожиданных образах, но мало кто ожидал, что платиновая блондинка Катерина предстанет в образе рыжеволосой соблазнительницы.

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"В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в ином образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность другим увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний облик часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой знойной песни, – комментирует премьеру "Танго – Femme Fatale" Екатерина Бужинская.

Певица Катя Бужинская
Певица Катя Бужинская
Фото: пресс-служба

Песня – о любви, которая окрыляет и которая убивает – принадлежит авторству Елены Безикович и лишь подтверждает, что "американские" горки в отношениях мужчины и женщины – это неотъемлемый атрибут любви. По словам певицы Катерины Бужинской, все зависит от того, как относиться к таким граням этого великого чувства. Как признается артистка, в ее жизни была такая любовь, когда она была на грани и готова была потерять себя ради желанного мужчины, но все же вовремя поняла, что нужно держать баланс и не растворяться в другом без остатка. Поэтому новую пылкую композицию звезды смело можно считать исповедью раскаленной души.

Екатерина Бужинская – "Танго – Femme Fatale":

Отдельно стоит отметить, что новая песня "Танго – Femme Fatale" выгодно отличается благодаря голосу – контральто, которым обладает Екатерина Бужинская. Также голосом контральто владеют София Ротару и Алла Пугачева.

Ранее мы также писали, что Екатерина Бужинская посвятила песню близкому человеку.

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