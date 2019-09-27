Больше не брюнетка! Мила Кунис кардинально сменила имидж

Актриса украинского происхождения добавила дерзости к имиджу

Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Кунис, которая недавно шуточно прокомментировала свой "развод" с актером Эштоном Кутчером, кардинально сменила имидж. Мила решилась добавить дерзости и осветлила волосы.

36-летняя знаменитость почти всю свою жизнь была предана темному цвету волос. Но на днях фотографы подловили актрису в магазине. Папарацци никак не могли понять, что звезда прячет под капюшоном. И когда она его сняла, стало ясно – Кунис состригла волосы, покрасила их в светлый оттенок, а кончикам и вовсе придала бирюзового цвета. Связана ли такая кардинальная смена имиджа с новой ролью, пока неизвестно.

26 Сен 2019 в 10:58 PDT INSTAGRAM

Ранее в интервью Мила Кунис уже рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.