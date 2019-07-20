Больше тысячи фото: Регина Тодоренко рассказала о внушительном свадебном альбоме

Украинская ведущая поделилась новыми снимками в образе невесты

Регина Тодоренко показала новые свадебные фото Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая Регина Тодоренко, которая накануне продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, продолжает публиковать в Instagram свадебные фото. На этот раз знаменитость похвасталась кадрами в белоснежном платье, а также рассказала о своем свадебном альбоме.

Почему Регина Тодоренко вышла замуж дважды, смотрите в коротком видео:

Так, на странице Регины Тодоренко популярной социальной сети появились архивные фото со свадьбы в Италии. На кадрах экс-звезда "Орла и Решки" позирует в свадебном платье с фатой на фоне роскошной виллы, где они с Владом Топаловым праздновали женитьбу.

19 Июл 2019 в 7:41 PDT INSTAGRAM (@reginatodorenko)

В подписи к посту Регина Тодоренко призналась, что в Сорренто они сделали очень много фотографий на память.

"Вчера мы с Владиславом Михайловичем получили полторы тысячи красивейших фото со свадьбы, которые я планирую собрать в один исполинский альбом. И пусть он будет неподъёмный , зато эти воспоминания навсегда останутся на волшебных страничках) Интересно, это только у нас со свадьбы полторы тысячи фото или у вас тоже такое было", – поделилась артистка.

В свою очередь фолловеры звезды попросили у Регины показать все 1,5 тысячи свадебных снимков. "Нам нужна ссылочка на весь альбом", "Прекрасная", "Как красиво!", "У меня было снимков 800, но понравилось только 10", – пишут поклонники Тодоренко.

Напомним, что не так давно Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Региной Тодоренко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram